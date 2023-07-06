Україна та Болгарія розширять співпрацю у сфері ядерної енергетики

Міністерство енергетики України та Міністерство енергетики Болгарії уклали меморандум про поглиблення співробітництва в енергетичному секторі.

Як ідеться в повідомленні Міненерго, метою меморандуму про взаєморозуміння є створення рамкових умов для поглиблення співробітництва в енергетичному секторі на основі принципу взаємної вигоди та з урахуванням спільних інтересів і цілей обох країн.

Згідно з меморандумом, сторони активізують надання експертних та інженерних послуг і рішень у сфері ядерної енергетики через проведення незалежної експертизи з оцінки безпеки ядерних об'єктів та обміну експертами, доступу до інфраструктури та участі у спільних проєктах та ініціативах, що передбачають спільну діяльність у сфері ядерної енергетики.

"Ми поглиблюємо співпрацю в енергетичному секторі та будемо розвивати співробітництво у відповідності до стратегій наших країн у сфері ядерної, зеленої енергетики, водню, систем накопичення енергії та "розумних" мереж", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Крім того, меморандум передбачає сприяння співпраці на всіх етапах ядерного паливного циклу, здійснення діяльності та надання послуг, пов'язаних із продовженням терміну експлуатації ядерних об'єктів, з метою підвищення безпеки та/або покращення їх експлуатаційних характеристик.

Обмін знаннями та досвідом щодо захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних та кіберзагроз також визначені як пріоритетні у співпраці.

Раніше повідомлялося, що Болгарія хоче продати Україні ядерні реактори ВВЕР-1000 російського виробництва, придбані для недобудованої атомної електростанції "Белене".

Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков під час пресконференції в межах візиту президента України Володимира Зеленського сказав, що переговори уже почалися.