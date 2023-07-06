Служба відновлення Миколаївщини засекретила ціну асфальту на тендері на 435 мільйонів

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила реконструкцію автотраси Н-24 вартістю 435 млн грн, однак замовник не оприлюднив кошторисні ціни будівельних матеріалів та відмовився їх надавати навіть на запит Центру протидії корупції.

За даними у системі Prozorro, угода на реконструкцію ділянки траси Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ) на ділянці км 141+743 – км 142+048 була укладена 1 червня з ТОВ "Ростдорстрой", повідомляють Наші гроші.

У додатку до угоди, який має містити перелік основних матеріальних ресурсів, є лише посилання на моніторингові ціни ДП "ДерждорНДІ" у Миколаївській області станом на лютий.

Центр протидії корупції направив до Миколаївської служби запит з проханням надати локальні кошториси і підсумкову відомість ресурсів.

У відповідь керівник миколаївської Служби відновлення Олександр Антощук надіслав листа, у якому відмовився надати дані про ціни будматеріалів з кошторису, оскільки на його думку "кошторисна частина проектної документації, підсумкові відомості ресурсів (загальна та до локальних кошторисів) не є безпосередньо тими документами, які визначають використання бюджетних коштів".

Антощук також вважає, що проєктна документація по об’єкту, на який планують витратити 435 млн грн коштів платників податків, "підпадає під захист авторського права та право Служби на її використання обмежено підрядниками".

Читайте також: Колишній "Укравтодор" засекретив тендери на 10 мільярдів

"Наші гроші" вказують, що таким чином замовник порушує вимоги Методики ціноутворення дорожніх робіт, яку ухвалили минулого року за ініціативи міністра Олександра Кубракова. Методика передбачає обов’язкове оприлюднення технічної специфікації з переліком і цінами матеріалів, що мають використовуватися для реконструкції.

Як повідомляло місцеве видання "Ніквесті", у липні 2016 року Олександра Антощука звільнили з посади керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області за невиконання посадових обов’язків.

У травні 2019 року Антощукп поновили на посаді за рішенням суду і одразу ж звільнили у зв’язку з "невиконанням службових обов’язків". Однак у вересні 2019 року суд повторно постановив поновити Олександра Антощука на посаді начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Однак голова "Укравтодору" тоді цього не зробив.

У підсумку Антощук повернувся на роботу в січні 2021 року – після відповідного рішення Верховного суду.