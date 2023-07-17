Путіну бракує грошей: Влада Росії готує підвищення податків для нафтових компаній

Російський уряд готує законопроєкт, який змінює правила оподаткування нафтової галузі з метою наповнення федерального бюджету РФ.

Мінфін РФ планує, що документ внесуть до Держдуми РФ вже у липні, пише російська редакція Forbes.

За оцінками експертів, зміна правил оподаткування нафтових компаній дозволить додатково зібрати до російського бюджету понад 1 трильйон рублів лише від ключових змін – зниження субсидій паливним компаніям, прискореного підвищення акцизів та перенесення пільги з податку на додатковий дохід (ПДД).

Президент російського Інституту енергетики та фінансів Марсель Саліхов визнає, що уряд узявся за нафтовиків, щоб не змінювати базові параметри оподаткування, оскільки це негативно позначиться на економіці загалом.

Найсерйозніша зміна – зменшення вдвічі компенсацій нафтовим компаніям одразу на три роки – з вересня 2023 до кінця 2026 року. Спочатку знизити виплати планувалося на рік.

Така компенсація виплачується нафтовим компаніям під зобов'язання не підвищувати ціни на бензин та дизпаливо для населення вище за інфляцію. У 2022 році нафтовики отримали з бюджету рекордні 3,2 трлн рублів таких виплат. Завдяки їх зменшенню російський бюджет заощадить близько 700-800 млрд рублів на рік. Водночас зростуть ціни на бензин та дизпаливо для росіян.

Мінфін також вирішив відкласти з 2024 на 2027 рік запровадження 20% відрахування з податку на видобуток для зрілих родовищ Західного Сибіру, які належать до третьої групи ПДВ. Перенесення пільги допоможе бюджету заощадити близько 250 млрд рублів на рік.

Третя ключова зміна – прискорення підвищення акцизів на бензин та дизпаливо до 5% щороку аж до 2026 року. Наразі акцизи індексуються на 4% на рік. Це дозволить отримати близько 15-17 млрд рублів додаткових бюджетних доходів щорічно.

Додатково пропонується продовжити до кінця 2026 року підвищений податок на видобуток нафти. У 2022 році Мінфін оцінював зростання доходів від запровадження підвищуючого коефіцієнта більш ніж 200 млрд рублів на рік.

Ще одна новація, запропонована російським Мінфіном у поправках до законопроєкту, – зниження планки дисконту Urals до еталонної нафти Brent із $25 до $20. Нові параметри мають розпочати діяти з вересня. При розрахунку податків ціна нафти Urals розраховуватиметься як ціна Brent мінус $20.

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Як повідомлялося, нафтогазові доходи бюджету РФ у першому півріччі впали на 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 3,38 трильйона рублів, переважно, через дисконт на російську нафту марки Urals порівняно з нафтою Brent, а також падіння цін на газ та обсягів його експорту.

Дефіцит бюджету Росії в першому півріччі близький до плану на весь рік – 2,595 трлн рублів за січень-червень за прогнозу 2,925 трлн рублів (2% ВВП) за підсумками року.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії запровадила для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень, посилила контроль за сплатою податків блогерами тощо.