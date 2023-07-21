Націоналізація "Альфи": Банк відновив платежі юридичних осіб
"Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк"), у якому від ранку п’ятниці працює тимчасова адміністрація, розблокував виконання платежів юридичних осіб через Систему електронних платежів (СЕП).
Про це директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут повідомила у Facebook.
Вона запевнила, що банк не зупиняв обслуговування рахунків громадян і підтримує роботу сервісів для фізичних осіб у звичайному режимі.
"Сьогодні завдяки спільним зусиллям та злагодженій роботі всіх учасників процесу вдалося головне – забезпечити стабільну операційну діяльність банку. І доказ цього: приріст (!) депозитних вкладів на 330 млн грн за добу, що більш ніж утричі перевищує обсяги приросту вкладів за попередній день", – написала Рекрут.
Вона додала, що Фонд гарантування вкладів затвердив план врегулювання та продовжує роботу над підготовкою продажу акцій банку Міністерству фінансів.
Як повідомлялося, "Сенс Банк" заблокував платежі юросіб через СЕП увечері 20 липня у зв'язку з ухваленням Нацбанком рішення про початок його націоналізації.
З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Своєю чергою уряд ухвалив рішення про участь держави у виведенні банку з ринку шляхом продажу його акцій Міністерству фінансів за 1 гривню.
Очікується, що процедура націоналізації завершиться у вихідні, і з понеділка, 24 липня, банк запрацює у звичайному режимі з новим власником – державою в особі Мінфіну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль