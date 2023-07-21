Націоналізація "Альфи": Банк відновив платежі юридичних осіб

"Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк"), у якому від ранку п’ятниці працює тимчасова адміністрація, розблокував виконання платежів юридичних осіб через Систему електронних платежів (СЕП).

Про це директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут повідомила у Facebook.

Вона запевнила, що банк не зупиняв обслуговування рахунків громадян і підтримує роботу сервісів для фізичних осіб у звичайному режимі.

"Сьогодні завдяки спільним зусиллям та злагодженій роботі всіх учасників процесу вдалося головне – забезпечити стабільну операційну діяльність банку. І доказ цього: приріст (!) депозитних вкладів на 330 млн грн за добу, що більш ніж утричі перевищує обсяги приросту вкладів за попередній день", – написала Рекрут.

Вона додала, що Фонд гарантування вкладів затвердив план врегулювання та продовжує роботу над підготовкою продажу акцій банку Міністерству фінансів.

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Як повідомлялося, "Сенс Банк" заблокував платежі юросіб через СЕП увечері 20 липня у зв'язку з ухваленням Нацбанком рішення про початок його націоналізації.

З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Своєю чергою уряд ухвалив рішення про участь держави у виведенні банку з ринку шляхом продажу його акцій Міністерству фінансів за 1 гривню.

Очікується, що процедура націоналізації завершиться у вихідні, і з понеділка, 24 липня, банк запрацює у звичайному режимі з новим власником – державою в особі Мінфіну.