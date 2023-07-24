ChatGPT відсьогодні стане доступним у додатку для Android

Компанія OpenAI завершила роботу над застосунком ChatGPT для Android, який має стати доступним в Google Play вже цього тижня.

Про це йдеться в повідомленні компанії в Twitter.

У компанії уточнили, що зараз додаток уже є в Google Play, проте його можна тільки попередньо замовити. Програма завантажиться на пристрій самостійно, коли стане доступною.

Раніше повідомлялося, що OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, планує запустити ринок, який дозволить розробникам продавати свої моделі штучного інтелекту, створені на основі його власної технології штучного інтелекту.

Як повідомлялося, із середини лютого чат-бот ChatGPT зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, став доступний в Україні. Це сталося завдяки тому, що Україну вилучили зі списку країн, у яких заблокований чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT.