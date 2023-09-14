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Бельгія може слідом за Францією призупинити продаж iPhone 12 через ризики радіації

телефон

У Міністерстві цифрової економіки Бельгії заявили, що попросять регулятора телекомунікацій проаналізувати потенційні ризики для здоров’я, пов’язані з використанням iPhone 12 від Apple.

Як пише Reuters, це сталося після того, як Франція наказала призупинити продаж, посилаючись на порушення меж радіаційного впливу, передає Радіо Свобода.

У середу Apple заявила, що iPhone 12, випущений в 2020 році, був сертифікований декількома міжнародними організаціями як такий, що відповідає світовим стандартам радіації. У компанії кажуть, що отримали результати кількох лабораторних досліджень Apple і третіх сторін, що підтверджують якість. В Apple наголошують, що оскаржуватимуть рішення влади Франції.

Рішення Франції зупинити продаж iPhone 12 доти, поки Apple не усуне проблеми з радіацією, які вона виявила у двох тестах цього тижня, підвищило ймовірність подальших заборон у Європі.

Німецький мережевий регулятор BNetzA заявив, що може розпочати аналогічний розгляд і перебуває в тісному контакті з французькою владою. Влада Нідерландів заявила, що вивчає це питання та запитає у американської компанії про пояснення.

За останні два десятиліття дослідники провели величезну кількість досліджень з оцінки ризиків для здоров’я, пов’язаних з мобільними телефонами. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, наразі не встановлено жодних негативних наслідків для здоров’я від використання мобільних телефонів.

Автор: 

Apple (617) Бельгія (100) iPhone (183)


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А радіацію часом не за китайські хабарі знайшли?
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14.09.2023 12:09 Відповісти
Кажуть, радіація, наприклад, від Хуавей цзишу юсянь ґунси більш м'яка і корисна, бо випромінюється, згідно рекомендацій Фень-Шуй під контролем МГБ (MSS).
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14.09.2023 17:27 Відповісти

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