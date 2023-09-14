В уряді Орбана звинуватили Україну у зростанні цін

Підвищення плати за транзит російської нафти через Україну сприяло зростанню цін на паливо в Угорщині, чий внесок в інфляцію в країні оцінюється у 0,5%.

Про це на брифінгу заявив Ґерґелі Ґульяс, керівник апарату угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, передає Reuters.

У серпні річна інфляція в Угорщині сповільнилася до 16,4%, але трохи перевищила очікування уряду. У першому кварталі цей показник перевищував 25%, що негативно вплинуло на споживання і обумовило зниження реальних зарплат.

Ґульяс зауважив, що уряд Угорщини все ще очікує, що інфляція впаде до однозначного числа до кінця цього року, однак це відбудеться пізніше, ніж очікувалося.

"Є деякі тривожні ознаки, які переважно стосуються того, що ціни на пальне є вищими, ніж раніше. Основна причина цього в тому, що нам потрібно імпортувати паливо в п'ять разів дорожче через трубу через Україну... Підвищення плати за транзит суперечить усім критеріям і рекомендаціям", – сказав угорський чиновник.

За його словами, Угорщина платила Україні в 3,5 рази більше базового рівня, який він не уточнив, і це безпосередньо вплинуло на ціни на паливо в Угорщині.

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Як повідомлялося, "Укртранснафта" не розкриває тарифів на транзит російської нафти через територію України до Угорщини. За даними "Транснєфті", тариф на транзит нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" з 1 серпня підвищено на 23,5% – до 21 євро за тонну.

За даними російської компанії, це вже третє підвищення тарифу 2023 року. До цього він зростав із січня – на 18,3%, до 13,6 євро за тонну, з червня – на 25%, до 17 євро. Торік транзитний тариф зріс двічі: з початку року до 9 євро за тонну, а потім з 1 квітня – до 11,5 євро за тонну.

"Укртранснафта" раніше аргументувала необхідність зростання тарифів проблемами, пов'язаними із пошкодженнями енергетичної інфраструктури України, а також зростанням витрат на організацію умов праці й охорону об'єктів.

Минулого року Угорщина почала платити Україні за транзит російської нафти через українську ділянку нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, "Укртранснафта" та російська "Транснефть" у грудні 2019 року уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яким його дія продовжена на десять років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами.