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Новини
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Наслідки санкцій і мобілізації: У Росії виник дефіцит курячого м’яса

курятина

Мережі швидкого харчування Rostic’s та KFC, які спеціалізуються на приготуванні страв з курятини, заявили про дефіцит курячого м’яса на російському ринку.

Повідомлення про брак курятини підтвердили й у Федерації рестораторів та готельєрів Росії, пише російська редакція Forbes.

"Зараз на російському ринку всі споживачі курячого м'яса стикаються зі складною ситуацією, пов'язаною в тому числі з його дефіцитом, і ми не виняток", – заявили у прес-службі російської компанії "Юнірест" (володіє брендами Rostic's і KFC в Росії).

"На птахофабриках не вистачає кадрів, має місце порушення логістичних ланцюжків, збільшення вартості кормів, витрат", – підтвердив президент Федерації рестораторів та готельєрів Росії (ФРіО) Ігор Бухаров.

За даними Росстату, ціни на м'ясо курей у Росії з початку року зросли на 26%.

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Як повідомлялося, у липні ціни на куряче м’ясо у Росії встановили новий історичний рекорд. За даними Росстату, кілограм курятини для росіян у липні подорожчав до 196,93 руб. М'ясо птиці – найпопулярніше в Росії, його частка у загальному обсязі споживання – 44,3%, або майже 35 кг на особу.

Аналітики російської компанії Emeat пояснювали зростання цін впливом санкцій на постачанням кормів, обладнання та ветеринарних препаратів для російських виробників птиці. Крім того, собівартість м'яса зростає через подорожчання компонентів кормових добавок (наприклад, соєвого шроту), обладнання та витратних матеріалів.

Крім того, найбільший виробник харчового яйця в Росії птахофабрика "Синявинська" попереджала рітейлерів про можливий зрив поставок та скасування частини раніше узгоджених замовлень через дефіцит робочих рук, який виник після оголошення Владіміром Путіним у вересні минулого року мобілізації і посилився через відплив мігрантів внаслідок падіння курсу рубля.

Автор: 

м’ясо (196) росія (14247) санкції (4408) курятина (174) мобілізація (472)


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Топ коментарі
+18
Забагато кацапськіх пітухов загинуло під Бахмутом?
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16.10.2023 15:48
+12
Цього разу «Ніжок Буша» небуде.
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16.10.2023 15:52
+10
Вы ***** у насраскажитепро цены на курятину! Зерно некуда девать а цены на мясо обгоняет курс доллара!
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16.10.2023 15:53
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Забагато кацапськіх пітухов загинуло під Бахмутом?
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16.10.2023 15:48 Відповісти
Цього разу «Ніжок Буша» небуде.
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16.10.2023 15:52 Відповісти
Так.Будуть "ушкі від куя".
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16.10.2023 15:54 Відповісти
В тому то і біда, що будуть… Америка , Європа гуманні країни ! Якщо цей дебіломаньяк сдохе, а в країні звісно буде голод, то знову туди піде куча харчів.
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16.10.2023 16:06 Відповісти
Будуть. Тільки Буш їх міняв на нафту. Може, Байден виміняє на курятину кацапський ядерний арсенал?
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16.10.2023 16:11 Відповісти
Будут зерно сами клевать.
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16.10.2023 16:42 Відповісти
https://top.politeka.net/uk/386711-ko-vsemu-chelovek-adaptiruetsya-rossiyan-uzhe-nachali-priuchat-k-myasu-iz-lichinok-muh
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16.10.2023 18:28 Відповісти
Будуть гризти х3р Байдена замість ніжок Буша
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16.10.2023 18:29 Відповісти
Вы ***** у насраскажитепро цены на курятину! Зерно некуда девать а цены на мясо обгоняет курс доллара!
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16.10.2023 15:53 Відповісти
Все їм, прелестним, є куда дівати, крім України.
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16.10.2023 15:59 Відповісти
петухи на сво сбежали по контракту - в Украину на гриль
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16.10.2023 17:32 Відповісти
Перекриють дефіцит дохлими орками...
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16.10.2023 15:58 Відповісти

Всі мутанти пішли на герби.
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16.10.2023 15:58 Відповісти
Якщо 35 кг на особу в рік, а якщо взяти до уваги що це середній показник по рашці.. хтось мʼясце їсть , а хтось суповому набору радий, то виходить, що середній кацап їсть мʼясо ( або кістки) раз на десять днів! Це нищі люди в нищій країні
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16.10.2023 16:02 Відповісти
Якось поюх на жебраків у кацапстані. У нас не краще.
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16.10.2023 16:06 Відповісти
Ні собі хера, кацапи жеруть по кілограму курятини за раз, тут ніякі баби (кури) не нарожають.
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16.10.2023 16:14 Відповісти
В рф варять "сци" без м,яса.
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16.10.2023 16:05 Відповісти
...хоч *уй полощи..
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16.10.2023 16:21 Відповісти
Суп із сємі за*уп )))
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16.10.2023 16:46 Відповісти
хай бурундуків ловлять, там їх дохєра. А попутно можно ще ягєль збирать.
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16.10.2023 16:05 Відповісти
..а ще більше на Мокші щурів, що на чотирьох що на двох лапах
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16.10.2023 16:11 Відповісти
На чотирьох дійсно лапах, а на двох - то вже в лаптях
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16.10.2023 16:16 Відповісти
Вже вихід знайшли - https://top.politeka.net/uk/386711-ko-vsemu-chelovek-adaptiruetsya-rossiyan-uzhe-nachali-priuchat-k-myasu-iz-lichinok-muh
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16.10.2023 18:30 Відповісти
Наслідки санкцій і мобілізації: У Росії виник дефіцит курячого м'яса Джерело: https://biz.censor.net/n3449768

Невже всіх курей мобілізували?
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16.10.2023 16:08 Відповісти
логістика підводить. один данєцк може зараз забезпечити пєтушатіной фасованой для пельмєнєй всю якутію ))
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16.10.2023 16:08 Відповісти

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16.10.2023 16:08 Відповісти
Почали забувати "ніжки Буша"?
"Ніжки Байдена", незабаром, нагадають.
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16.10.2023 16:09 Відповісти
Да не, там какой-то сенатор, еще месяц назад говорил , шобы кацапы на ножки Байдена не роззявляли пэльку.
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16.10.2023 16:17 Відповісти
Тю... Кацапы,выпускайте кракена главкурицу.
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16.10.2023 16:21 Відповісти
А тем временем - на каазлабадии терки идут...
https://www.yaplakal.com/forum28/st/175/topic2124149.html lokon678


https://www.yaplakal.com/findpost/91492200/forum28/topic2124149.html 5.06.2020 - 00:47

-2

Статус: Offline

https://www.yaplakal.com/members/member600237.html
*******

Регистрация: 24.06.16
Сообщений: 3772

Раньше тушенка была китайская, в овальных банках, "Великая стена". Так её, поговаривали, китайцы тоже из бычьих **** делали.

ПС Я эту тушенку не любил. Мне больше шпротный паштет или печень трески нравились.

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16.10.2023 16:23 Відповісти
Скоро росіяни будуть у чергах за ніжками Байдена їпальники один одному бити
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16.10.2023 16:24 Відповісти
Хай сємкі їдять, теж їжа швидка
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16.10.2023 16:26 Відповісти
Якщо вони подружились із Пн. Кореєю, то нехай переходять на собак.
Поки собаки не пішли з Росії через собаче життя.
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16.10.2023 16:31 Відповісти
В Україні що курятина менше вартість має? У Сільпо ґомілка 65(по акції) філе 199(наша ряба) та й взагалі ціни піздець.
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16.10.2023 16:38 Відповісти
Не хотіли їсти ножки Буша -
будуть смоктати цюцюрку *****.
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16.10.2023 16:40 Відповісти
В кінці сказали основну причину -мігранти з.......ться ...... Вєлікорос труду не обучєн.
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16.10.2023 17:02 Відповісти
Хай свинособак з Донецьких моргів фасують по пакетах і відправляють в російські магазини. Чого м'ясу даремно пропадать.
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16.10.2023 17:20 Відповісти
Тут тобі два в одному: і свинина і собачатина...
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16.10.2023 18:22 Відповісти
нехай *** смокчуть у пяної мавпи
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16.10.2023 21:25 Відповісти
KFC ще працює в Росії?В бан козлів.
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17.10.2023 09:20 Відповісти

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