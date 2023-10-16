Київ виділив більше мільярда гривень на підготовку до зими, – КМДА

На підготовку Києва до зими та відновлення пошкодженої росіянами енергетичної інфраструктури було виділено понад 1 млрд грн.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Щодо підготовки до опалювального сезону, то всі необхідні регламентні роботи були проведені. Місто виділило понад мільярд гривень на підготовку до зими, на те, щоб відновити інфраструктуру енергетичну, яка була пошкоджена ракетними обстрілами", – поінформував Пантелеєв.

Пантелеєв зауважив, що у столиці працюють всі служби, аварійні бригади, енергетики, теплоенергетики, тобто всі ті, від кого залежить тепло в оселях киян.

"Тобто готовність до початку опалювального сезону на сьогоднішній день є", – підсумував заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, з 16 жовтня Київ розпочинає підключення до тепла житлових будинків.