Експорт українського зерна впав з початку жовтня майже втричі, – Мінагрополітики

З початку 2023/2024 маркетингового року (липень 2023 – червень 2024) Україна експортувала 7,8 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 3,73 млн тонн або на 32,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У тому числі за перших 18 днів жовтня експорт зерна склав 1,05 млн тонн, що у 2,7 раза менше, ніж за такий же період жовтня минулого року (2,84 млн тонн за три тижні жовтня 2022 року), свідчать оперативні дані Мінагрополітики.

Загалом, у новому сезоні експортовано 3 992 тис. тонн пшениці, 654 тис. тонн ячменю, 0,8 тис. тонн жита та 3 036 тис. тонн кукурудзи.

Водночас експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур збільшився на 23,6%, або на 7,6 тис. тонн, до 39,7 тис. тонн.

Як повідомлялося, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. З 16 вересня тимчасовим коридором до українських чорноморських портів зайшли 32 судна загальною місткістю близько 1,4 млн тонн. Загальна місткість цих суден приблизно відповідає обсягу аграрної продукції, відвантаженої на експорт у перший місяць роботи "Чорноморської зернової ініціативи" після її запуску влітку минулого року за підтримки Туреччини і ООН. Втім, це лише третина обсягів, які вивозилися з українських портів у ті місяці, коли він працював найбільш ефективно.

Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.

У середу російський президент Владімір Путін під час візиту до Китаю заявив, що російські літаки, оснащені ракетами "Кінжал", патрулюватимуть нейтральну зону над Чорним морем, не уточнивши їх мети.