Після націоналізації колишнього "Альфа-банку" українці відкрили там депозитів на 11 мільярдів

Клієнти Sense Bank (раніше "Альфа-банк"), після переходу банку до державної власності, відкрили строкових депозитів на загальну суму близько 11 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба банку за результатами 100 днів діяльності.

"Близько 11 мільярдів гривень – саме на таку суму клієнти Sense Bank відкрили строкових депозитів за 100 днів після переходу банку до державної власності, що становить понад 100 тисяч вкладів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, 80% роздрібних клієнтів за цей час повторно розмістили свої заощадження на депозитних рахунках банку, що є одним з найкращих показників за час воєнного стану.

Зазначається, що рівень довіри корпоративних клієнтів до Sense Bank після зміни власника також суттєво зріс. Це підтверджується збільшенням залишків на рахунках юридичних осіб. З моменту націоналізації банк зріс у пасивах юридичних осіб із 18,8 млрд грн до 36,4 млрд грн.

Так, приріст пасивів МСБ становив 29%, а портфель корпоративного бізнесу збільшився на 95%. Крім того, участь підприємств державного сектора у структурі пасивів банку тепер становить близько 23%.

Як повідомлялося, 20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін визначено органом управління корпоративними правами за акціями банку.