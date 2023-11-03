"Укрзалізниця" перевезла на експорт 1,7 мільйона тонн зерна на місяць

"Укрзалізниця" в жовтні 2023 року перевезла залізницею у всіх повідомленнях 2,5 млн тонн зернових вантажів, із яких в експортному сполученні 1,66 млн тонн.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи Валерій Ткачов на зустрічі з аграрним бізнесом, передає Інтерфакс-Україна.

Частка зернових вантажоперевезень у загальному обсязі становила 16,5%. При цьому обсяг середньодобового навантаження зріс до 75,7 тис. тонн, що на 44% вище за вересневий показник. Рекорд із зернових перевезень був зафіксований 25 жовтня, коли було завантажено понад 90 тис. тонн.

За інформацією "Укрзалізниці", до топ-3 залізничних станцій із транспортування зернових вантажів увійшли Вадул-Сірет, через який було експортовано 136,6 тис. тонн, Ягодин – 121 тис. тонн, Ізов – 101 тис. тонн.

Протягом жовтня 2023 року 927,4 тис. тонн зернових вантажів було транспортовано в напрямку морських портів. Лідерами з їхнього приймання стали порт "Чорноморськ" із показником у 442,5 тис. тонн, "Одеса" – 286 тис. тонн та "Ізмаїл" – 148,5 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" в січні-вересні 2023 року перевезла 107 млн тонн вантажів, що на 9,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.