Імпорт свинини в Україну впав за рік майже в 4 рази

У жовтні 2023 року імпорт свіжої, охолодженої та мороженої свинини склав 2 тис. тонн, або $5,5 млн у валютному еквіваленті. Це на 6,8% менше ніж у вересні та удвічі менше ніж у жовтні 2022 року.

Як ідеться в повідомленні Асоціації "Свинарі України", попередні дані митної статистики свідчать про незначне зниження імпортної активності в жовтні порівняно з попереднім місяцем.

"Ослаблення потоку закордонної свинини спостерігалося по мірі аналогічної динаміки внутрішніх цін: з початку місяця середньоринкова ціна втратила майже 18%, а середній жовтневий показник – майже 12% проти вересневого", – сказано в повідомленні.

Хоча ключовими країнами-постачальницями залишаються Данія, Нідерланди, Бельгія та Канада, збільшення присутності дещо дорожчої канадської свинини на ринку сприяло підвищенню середньої митної вартості імпортованої сировини $2,71 за 1 кг проти $2,55 минулого місяця.

Сукупний імпорт свинини за 10 місяців склав 11,96 тис. тонн, що в 3,8 раза поступається минулорічному показнику аналогічного періоду.

"Якщо імпортна активність зберігатиметься на рівні останніх місяців, то річні обсяги імпорту складатимуть 14-16 тис. тонн, тобто втричі менше ніж у 2022 році", – прогнозують у Асоціації.

Раніше повідомлялося, що Україна в січні-вересні 2023 року імпортувала 10 тис. тонн свинини, що у 4,1 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року