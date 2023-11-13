СБУ та ДБР знову проводять обшук у нардепа Дубінського, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) проводить слідчі дії у позафракційного народного депутата Олександра Дубінського.

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства уточнив, що обшуки відбуваються в межах розслідування справи про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені.

Джерело уточнило, що Дубінський фігурує у справі про державну зраду.

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Як повідомлялося, 1 листопада СБУ та ДБР вже проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.

СБУ 3 листопада повідомила Дубінського про підозру у справі про переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За матеріалами слідства, народному депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини, для чого він використав підконтрольну громадську організацію, через неї він вносив потрібних людей до системи "Шлях" як нібито волонтерів.

У цій справі Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.