СБУ та ДБР проводять обшуки у Дубінського. ФОТО

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводить обшуки у нардепа Олександра Дубінського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Парламентар фігурує у справі про державну зраду, зазначило джерело.





Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

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