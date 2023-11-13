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СБУ та ДБР проводять обшуки у Дубінського. ФОТО

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводить обшуки у нардепа Олександра Дубінського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Парламентар фігурує у справі про державну зраду, зазначило джерело.

СБУ та ДБР проводять обшуки у Дубінського 01
СБУ та ДБР проводять обшуки у Дубінського 02

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

Читайте: Суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт

Автор: 

СБУ (13048) ДБР (3587) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+18
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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13.11.2023 12:54 Відповісти
+16
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13.11.2023 12:40 Відповісти
+15
Краще б у Резнікова обшук зробили. навіть не уявляю що крім справжніх золотих яєць вони б там знайшли.
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13.11.2023 12:41 Відповісти
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Шапіто ) по українськи. Вже давно мав би сидіті .
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13.11.2023 12:38 Відповісти
Краще б у Резнікова обшук зробили. навіть не уявляю що крім справжніх золотих яєць вони б там знайшли.
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13.11.2023 12:41 Відповісти
За традицією - яйця Фаберже (фальшиві).
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13.11.2023 13:08 Відповісти
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13.11.2023 12:40 Відповісти
Вітаємо спонсора презЕдентських виборів 2019 !!!
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13.11.2023 13:51 Відповісти
Як для державного зрадника він щось занадто вільно та впевнено поводиться.
Принаймі на фото
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13.11.2023 12:51 Відповісти
Взагалі цікаво слідкувати за хитрунами . Хоча фінал в дусі "сам себе перехетрил" для них передбачувен. Якби тільки, не вся та шкода, яку вони наробили.
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13.11.2023 12:54 Відповісти
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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13.11.2023 12:54 Відповісти
«В настоящий момент, товарищ Поликарпов Олександр, мы не можем предоставить вам других писателей високопосадовців чи депутатів».
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13.11.2023 13:16 Відповісти
хай він буде тричі мудаком, і двічі казлом, але по ньому "працює" повноцінний взвод силовиків...
а воювати нема кому...
то може силовики не тим займаються???
таких дубінсьуких дохрена а це означає що нами опікується ціла армія...
а воювати знов нема кому.
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13.11.2023 13:04 Відповісти
Це все нагадує 90ті роки.Босс мафіі попався на аферах з грошима а давайте отимеєм його бугалтера і покажемо що боремся з мафією(крупцією).Це як у совку соджали зав.продуктових баз(расхетители соц.собственности).А доки глядачі у захваті через інших виводяться суми у декіка разів вище чим вкрав бугалтер.Ранійше це мало назву-МАСКІ-ШОУ.
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13.11.2023 13:07 Відповісти
Ну нарешті, масейчук хоть когось, взяти на поруки...
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13.11.2023 13:11 Відповісти
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13.11.2023 13:15 Відповісти
це павуки в банці, чи жаби проти гадюк?
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13.11.2023 13:22 Відповісти
навіщо цей 95 квартал скажіть будь ласка кого реально засудили цей цирк просто вже дратує закрили потримали гроші здоїли та відпустули цей дешевий піар вже задовбав
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13.11.2023 13:27 Відповісти
Чергове дебільне шоу для зезомбі.
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13.11.2023 13:29 Відповісти
Як добре,що сама Ольга все,все зрозуміла.Дебільне шоу-а таких повно при всіх,хто гетьманив в Україні...Згадайте Юлю на колясці,морду в язвах Ющенка,ковдру в клітиночку і капельниці в суді,а як падав Яник?Оскар на форум.І всі вангують і прогнозують пришестя якогось не такого,та ще й з командою.Всі вони біля корита стають однакові- нацарюю 4-5 років,а там усьо...Та і згадайте досвід боротьби з мафією-Корлеоне змогли посадити -за не сплату податків,а не як ватажка мафії...Сумно і ганьба.
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13.11.2023 13:45 Відповісти
Я мяко кажучи,не люблю Дубинського.Но!!!Дубинский это медиа-убийца.Хватка,наглость,фактаж.....Как он топил Порошенко.Повторюсь,мне он по...ер.Но это точно,хз что?Полная зачистка...?Гляньте крайнее,Дубинский у Шелеста....Все пазлы слаживаються....У кого то упало забрало,не умеет проигрывать+комплекс наполеона.Это вторая параша у нас или кндр??
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13.11.2023 13:36 Відповісти
Це така ж зачистка, як зачистка коломойського. Кишеньковими сбУ та дбр.
Пил у очі.
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13.11.2023 13:54 Відповісти
Хто зна?Ви так думаете....От коли Путлер начинав,так само багато хто думав.Справа по Дубу....там нольова,душать шо ...ить багато.От арестович як по закордонах сидить?Ноль не трогають.А тут...
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13.11.2023 14:07 Відповісти
Саня, запевай:

А на чёрной скамье, на скамье подсудимых
Я в один понедельник полюбил всех судимых...
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13.11.2023 13:37 Відповісти
Мама любить обшуки.
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13.11.2023 13:37 Відповісти
Нехай у його смердючій бороді ще пошарять. Може, там не вичесані залишки їжі засохли.
Що, *****, шукати? Звідки в нього квартири, автівки? за які гроші? *****, знайдіть у нього декларацію про статки, що дозволили так збагатіти.
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13.11.2023 13:39 Відповісти
давно так можна було зробити з усіма, але навіщо, все це фарс і шоу, через всю цю гніль, ми всі у безкінченному серіалі, просто тепер серіал 95 квартала, але треба поставити запитання собі -

чи вистачить мого життя, щоб побачити happy end?

ставьте собі це питання, коли ставите позначку на виборах навпроти партії чи прізвища!!!
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13.11.2023 13:53 Відповісти
Якщо хтось забув, то нагадаю:
до депутатства дубинський був ведучим програми "гроші" на г+г, таким собі народним викривачем корупціонерів і не тільки. Так от, логічно припустити, що відбувався реальний шантаж і здирництво чиновників, які могли бути "героями" програми, можливо хтось платив за не вихід матеріалу в програму, хтось після виходу, щоб не було показано щось більш "сенсаційне". От звідси і "мама любіт скорость", і нерухомість і все інше. Не стверджую що саме так було, але теоретично все можливо.
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13.11.2023 14:18 Відповісти
Ці обшуки, це цирк. От взяти наприклад попів та ОПЗЖистів, в "моїх" опзжистів провели обшук в липні та жовтні 2022. СБУ, ви дійсно вважаєте, що вони не сховали на той час увесь компромат?????!!! Аналогічно попи кремлівського патріархату, в яких були обшуки ......в 2023р.!
А тепер Дубінський. Що ви в нього шукаєте зараз? Та увесь компромат уже сховав/знищив! Ви б ще до 2025р. почекали.
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13.11.2023 13:42 Відповісти
Свої прийшли до свого та й грають чергове шоу для піпла та для наших західних партнерів.
Шоу називається "рассміши зрадника"... Хтось справді думає, що і Коломойський і Дубінський будуть реально сидіти? За цієї антидержавної, антиукраїнської влади, яка при владі завдяки коломойським-дубінським? Нє смєшитє моі тапочкі, як кажуть в Одесі.
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13.11.2023 13:49 Відповісти
Практичного толку для здійснення правосуддя від цих обшуків 0 цілих і Х десятих. Суцільний спектакль з чикістами та мусорнею в вигляді масовки для ЗЕлупленого пропагандонства.
Дубіна що, такий дурний, щоб тримати дома при тому, як ЗЕлуплені цькують його ренегатство, якісь вєщдоки що підтверджують його кримінальність?
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13.11.2023 14:23 Відповісти
Пора сменить колуарную жизнь на однушку , пора..
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13.11.2023 14:38 Відповісти
Таваришчь Зєлєнскій праізашла чюдовіщьная ашипка?
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13.11.2023 14:49 Відповісти
Мама любіт ДБР
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13.11.2023 15:15 Відповісти
Воно нагле, роздобрівше, обвисле, хуцповате. Знає, що клало на всіх. Регочуть разом після обшуків. Він ще "бойцов" й може пригощати чорною ікрою з палтусом та пропонувати віскаря.
А хіба ні?
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13.11.2023 15:26 Відповісти
в холодну його, і на довічне. І щоб камера стояла,щоб всі бачили що він там, а не десь ср@ку гріє в тропиках, поки хтось замість ньго сидить.
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13.11.2023 16:35 Відповісти
 
 