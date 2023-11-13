СБУ та ДБР проводять обшуки у Дубінського. ФОТО
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводить обшуки у нардепа Олександра Дубінського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Парламентар фігурує у справі про державну зраду, зазначило джерело.
Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.
3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.
Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.
Топ коментарі
+18 Олександр Дніпро
показати весь коментар13.11.2023 12:54 Відповісти Посилання
+16 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.11.2023 12:40 Відповісти Посилання
+15 Евген Марчен
показати весь коментар13.11.2023 12:41 Відповісти Посилання
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ПоликарповОлександр, мы не можем предоставить вам других писателейвисокопосадовців чи депутатів».
а воювати нема кому...
то може силовики не тим займаються???
таких дубінсьуких дохрена а це означає що нами опікується ціла армія...
а воювати знов нема кому.
Пил у очі.
А на чёрной скамье, на скамье подсудимых
Я в один понедельник полюбил всех судимых...
Що, *****, шукати? Звідки в нього квартири, автівки? за які гроші? *****, знайдіть у нього декларацію про статки, що дозволили так збагатіти.
чи вистачить мого життя, щоб побачити happy end?
ставьте собі це питання, коли ставите позначку на виборах навпроти партії чи прізвища!!!
до депутатства дубинський був ведучим програми "гроші" на г+г, таким собі народним викривачем корупціонерів і не тільки. Так от, логічно припустити, що відбувався реальний шантаж і здирництво чиновників, які могли бути "героями" програми, можливо хтось платив за не вихід матеріалу в програму, хтось після виходу, щоб не було показано щось більш "сенсаційне". От звідси і "мама любіт скорость", і нерухомість і все інше. Не стверджую що саме так було, але теоретично все можливо.
А тепер Дубінський. Що ви в нього шукаєте зараз? Та увесь компромат уже сховав/знищив! Ви б ще до 2025р. почекали.
Шоу називається "рассміши зрадника"... Хтось справді думає, що і Коломойський і Дубінський будуть реально сидіти? За цієї антидержавної, антиукраїнської влади, яка при владі завдяки коломойським-дубінським? Нє смєшитє моі тапочкі, як кажуть в Одесі.
Дубіна що, такий дурний, щоб тримати дома при тому, як ЗЕлуплені цькують його ренегатство, якісь вєщдоки що підтверджують його кримінальність?
А хіба ні?