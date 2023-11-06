Суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександр Дубінському у справі про організацію схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Прокурор розповів, що нардеп підозрюється в тому, що змовився з головою ГО "Медіаоборона" Оберенчуком та із 7 липня організував незаконну переправу через кордон - щоб допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк. Той хотів працевлаштуватися за кордоном. Був й особистий інтерес для Дубінського - перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). Базюка зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу. Базюк виїхав 22 липня.

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Дубінський висловив припущення, що справа проти нього - спроба припинити критику влади в умовах війни, адже у своїх соцмережах нардеп часто висловлювався щодо розкрадання державного бюджету.

"Зараз ви є свідками намагання зупинити право на критику влади", - сказав парламентар.

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

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