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Новини
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Суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт

дубінський

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександр Дубінському у справі про організацію схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Прокурор розповів, що нардеп підозрюється в тому, що змовився з головою ГО "Медіаоборона" Оберенчуком та із 7 липня організував незаконну переправу через кордон - щоб допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк. Той хотів працевлаштуватися за кордоном. Був й особистий інтерес для Дубінського - перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). Базюка зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу. Базюк виїхав 22 липня.

Читайте також: Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського. ФОТОрепортаж (оновлено)

Дубінський висловив припущення, що справа проти нього - спроба припинити критику влади в умовах війни, адже у своїх соцмережах нардеп часто висловлювався щодо розкрадання державного бюджету.

"Зараз ви є свідками намагання зупинити право на критику влади", - сказав парламентар.

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

Читайте: "Выезжать надо автотранспортом": ДБР опублікувало аудіозапис у справі Дубінського про організацію незаконного виїзду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

домашній арешт (197) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+27
Ну да! Це ж не полковник Червінський, а своє, рідне колаборантське прорашистське чмо!
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06.11.2023 16:18 Відповісти
+9
Це й же суд його виправдає і присудить багатомільонну компенсацію.Чи ні?
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06.11.2023 16:07 Відповісти
+8
жостко!!
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06.11.2023 16:01 Відповісти
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жостко!!
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06.11.2023 16:01 Відповісти
🤣🤣🤣
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06.11.2023 16:13 Відповісти
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06.11.2023 16:23 Відповісти
- а на черной скамье, на скамье подсудимой,Там сидит его дочь и какой-то жиган... Дубль снят: Всем спасибо, - все свободни
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06.11.2023 16:41 Відповісти
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06.11.2023 16:56 Відповісти
я його теж недолюблюю але
його під домарешт...
а щодо резнікова????
люди яких він призначив своїми замами, скисдили більше 30 ярдв....
він сам де?????
ато през призначає міністрів, вони своїх замів
зами росписдюють казну а всі хто їх призначив на місцях або просто, пишуть по власному бажанню
преорітет влади,
краще крадіть, але не кисдіть лишнього
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06.11.2023 17:31 Відповісти
Жаба в'їбала гадюці...
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06.11.2023 17:59 Відповісти
Це й же суд його виправдає і присудить багатомільонну компенсацію.Чи ні?
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06.11.2023 16:07 Відповісти
Аби був не депутат то вже седів би у СІЗО.
А так буде кожного дня "ходити до медиків" у ресторани, клуби, басейн.
Закон один для всіх.... а для "янєлохів" іньший.
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06.11.2023 16:14 Відповісти
Ну да! Це ж не полковник Червінський, а своє, рідне колаборантське прорашистське чмо!
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06.11.2023 16:18 Відповісти
Дубінський, Комаровський-лєкарь, Мураєв, Рабиновч, Шуфрич, Червоненко, Гордон і інша банда, ніколи не використовує державної мови, завжди говорить на вялікам і магучем!
Скільки ж тільки такої гнилі в Україні!?
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06.11.2023 16:20 Відповісти
Шапіто...
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06.11.2023 16:22 Відповісти
Оо, скоро буде за кордоном! 😠
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06.11.2023 16:25 Відповісти
Сашко буде помовкувати, ще не на часі. А потім Аз воздасть.
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06.11.2023 16:32 Відповісти
Дубінеску підарешт!
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06.11.2023 16:33 Відповісти
В Махачкалу гниду !
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06.11.2023 16:35 Відповісти
накинули платок на ******* собачий роток
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06.11.2023 16:49 Відповісти
Набагато жорстокіша опція покарань цього найсправедливішого суду може бути тільки така: відправити цьго негідника в ....Барселону?
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06.11.2023 16:56 Відповісти
І тут викрутився слизький бридкий пацюк, йому повістку вручали, ну тепер він на фронт не піде, буде під домашньою охороною. Хтось ще вірить, що таких як він засудять ??? Як із Коломойським цирк на дроті. Гниди про яких говорив Петлюра !
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06.11.2023 16:59 Відповісти
Мама любит дома. И круглосуточно.
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06.11.2023 17:10 Відповісти
Дали випробувальний термін -пікне знову що Єрмак шпигун ...
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06.11.2023 17:43 Відповісти
Скоро ********...
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06.11.2023 18:05 Відповісти
Показуха. Шоб суспільство не бурлило. Суд таємно винесе якусь хрінь замість вироку, а дубіна буде собі відпочивати і добре себе почувати.
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06.11.2023 18:21 Відповісти
Тепер буде ще більше відосиків на дубіна тв
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06.11.2023 18:24 Відповісти
буде 24\7 трансляція. бо шо ще дома робити? Бухати набридне на другий день, кокс набридне через тиждень.
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06.11.2023 19:13 Відповісти
Дубінський зрадив справу Шашликовича, розпатякався. Вирішити питання в Омана гузно трясеться, бо той має десь архіва.
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06.11.2023 18:43 Відповісти
Азохенвей!! За шо ви його так???!!! Звірі якісь!
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06.11.2023 19:12 Відповісти
Каже , що за право на критику...ланцюгами руки й ноги сповили.
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06.11.2023 21:44 Відповісти
Он хочет реальний строк, что б от армии откосить, походу 😉
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06.11.2023 22:20 Відповісти
 
 