Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні зранку правоохоронці проводять низку обшуків у нардепа Олександра Дубінського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.

За словами джерела видання, перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами. Йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Дубінський вже прокоментував публікацію "УП". Він не підтвердив та не спростував факт обшуків, однак зазначив, що таким чином президент Володимир Зеленський нібито намагається повернути втрачені 20 відсотків довіри серед українців. Також нардеп зазначив, що обшуки слід проводити у тих можновладців, хто покриває корупцію в Україні, а не у нього.

Згодом СБУ повідомила: "Нардеп організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Задокументовано, що таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини.



За наявними даними, частину документів, необхідних для втечі "клієнтів" за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича".











Наразі проводяться заходи для притягнення до відповідальності організатора та учасників цього злочину.

В рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів схеми. Серед адрес проведення слідчих дій - офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

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Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Пізніше йому повідомили про підозру в службовому підробленні.