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Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського. ФОТОрепортаж (оновлено)

олександр,дубінський

Сьогодні зранку правоохоронці проводять низку обшуків у нардепа Олександра Дубінського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.

За словами джерела видання, перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами. Йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Дубінський вже прокоментував публікацію "УП". Він не підтвердив та не спростував факт обшуків, однак зазначив, що таким чином президент Володимир Зеленський нібито намагається повернути втрачені 20 відсотків довіри серед українців. Також нардеп зазначив, що обшуки слід проводити у тих можновладців, хто покриває корупцію в Україні, а не у нього.

Згодом СБУ повідомила: "Нардеп організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Задокументовано, що таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини.

За наявними даними, частину документів, необхідних для втечі "клієнтів" за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича".

Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського 01
Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського 02
Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського 03
Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського 04
Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського 05

Наразі проводяться заходи для притягнення до відповідальності організатора та учасників цього злочину.

В рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів схеми. Серед адрес проведення слідчих дій - офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

Також читайте: Суд обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Пізніше йому повідомили про підозру в службовому підробленні.

Автор: 

обшук (1981) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+14
Хорошее наказание для зэбалаганьщика за то,что с первого дня голосовал законы написанные помощником сивковича,к обыскам нужно добавить конфискацию.
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01.11.2023 08:49 Відповісти
+13
жабогадюшник...
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01.11.2023 09:03 Відповісти
+12
Розбірки покидьків. Хто перший загримить на парашу?
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01.11.2023 08:50 Відповісти
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Хорошее наказание для зэбалаганьщика за то,что с первого дня голосовал законы написанные помощником сивковича,к обыскам нужно добавить конфискацию.
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01.11.2023 08:49 Відповісти
Та це ще не покарання, а тільки нова спроба відволікти увагу від більш значущих фігур - ***** і Ко.
Вони просто жертвують ВЖЕ спаленим пішаком, щоб прикрити(зберегти) ферзя, бо після публікації тієї статті у них наступив ступор і вони не знають, як відтермінувати крах їхньої піраміди.
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01.11.2023 12:16 Відповісти
жаба гадюку -не більше , але й не менше
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01.11.2023 12:16 Відповісти
Як, його ще не пристрелили🤔🧐😁 Це чиєсь недопрацювання, хоча... кожне недопрацювання має своє прізвище та ім'я
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01.11.2023 12:38 Відповісти
Розбірки покидьків. Хто перший загримить на парашу?
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01.11.2023 08:50 Відповісти
Чучело медвежье с блюдом - во второй район милиции. Гобелен «Пастух» - в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» - в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан - в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный - в союз охотников, гарнитур столовый - в Старгородское отделение (с)
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01.11.2023 12:17 Відповісти
єто ж антісемітізм!
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01.11.2023 08:53 Відповісти
нєнє. шукають дагестанців.
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01.11.2023 09:41 Відповісти
В самого Дубинського обшук?
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01.11.2023 08:57 Відповісти
Щури між собою *********...
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01.11.2023 09:01 Відповісти
жабогадюшник...
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01.11.2023 09:03 Відповісти
Вистава шапіто95,ту барадатую маму вже давно пасувало покрутити та американцям відправити як падєлькіка барадатой бабушкі,вони йому помаранчевий костюм підберуть,та і решалових для лохів не буде,все по справжньому
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01.11.2023 09:15 Відповісти
Обшуки... Обшуки... Обшуки. Та пора вже комусь з корупціонерів реальні строки давати.
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01.11.2023 09:39 Відповісти
/нардеп зазначив, що обшуки слід проводити у тих можновладців, хто покриває корупцію в Україні, а не у нього/
Прізвища назвав? Починайте вже "зливати" одне одного, буде дуже цікаво
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01.11.2023 09:40 Відповісти
не прошло и двух лет войны, уже даже беню взяли на цугундер
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01.11.2023 09:41 Відповісти
Імітація боротьби з корупцією між своїми. Артисти.
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01.11.2023 09:42 Відповісти
от засада. і збігти нема куди.
в ізраілі війна.
в сша тюрма.
на болотах дагестанці.
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01.11.2023 09:43 Відповісти
Це їм країну з якою немає договору про екстрадицію щукати треба))
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01.11.2023 12:22 Відповісти
"В собачий рот"?
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01.11.2023 09:56 Відповісти
".... це ж було вже!!" ©
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01.11.2023 10:06 Відповісти
Насправді в Дубіка шукають носій, куди він записував інструкції Козиря та Шашликовича щодо операції проти Байдена.
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01.11.2023 10:24 Відповісти
Той ще мудак, але почав говорити про незаконне закриття кордонів і отримав.
Північна Корея
Відкривайте кордони.
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01.11.2023 11:45 Відповісти
ОПа конкретно показує - скажеш щось проти Зе-піраміди, будеш жорстоко покараний.
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01.11.2023 12:09 Відповісти
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01.11.2023 12:16 Відповісти
Сігнал так собі. В рашці теж починали зі знищення опозиції.
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01.11.2023 12:17 Відповісти
опозиції ? для вас шавка Бені то є опозиція ?)) чергове шоу для зебидла
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01.11.2023 12:29 Відповісти
за своєю сутністю будь-хто з політиків, які висловлюється, дає оцінку та суперечить загальним меседжам владної політичної партії є опозиціонером. І питання не в тому що "він шавка Бені", питання що на загальному фоні безладу провладної партії Дубінський це просто школяр.. що має ознаки скоріше політичної боротьби в напрямку подальшої узурпації
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01.11.2023 12:51 Відповісти
З яких це пір слуга народу став опозицією?
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01.11.2023 12:34 Відповісти
Я його не захищаю, але 02.02.2021р. він вийшов зі слуг народу. За змістом його висловлювань, виступів та законотворчої роботи вона не відповідає "офіційній лінії" слуг.
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01.11.2023 12:48 Відповісти
Цей вихід з фракції - як фіктивне розлучення, бо проти нього санкції США ввели! Усіх, проти кого введені санкції США, потрібно ВИКРЕСЛИТИ З ПОЛІТИКИ НАЗАВЖДИ!
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01.11.2023 13:01 Відповісти
я не впевнений, що саме цим керувалися, коли проводили обшуки. Ви не розумієте простого - "принцип політичної доцільності" може працювати будь до кого, крім тих, хто є при владі. Але завжди призводить до одного - до зачищення всього політичного простіру, а це є рашизмом.
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01.11.2023 13:17 Відповісти
Якщо Дубінський зазвичай голосує синхронно з провладною монобільшістю і навіть світиться в єдиному марафоні (він там був, на відміну від Петі, Юлі чи там Кіри Рудик), то він належить до влади чи ні?
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01.11.2023 13:29 Відповісти
знов таки ж я його не захищаю. Але, якщо ви проаналізуєте на сайті ВР те як він голосує та проаналізуєте його виступи в Комітеті ВР, де він знаходиться, то побачете що він не то що сінхронно не робить все із сг але і багато їх критикує... можете сами подивитись
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01.11.2023 13:56 Відповісти
В якості покарання пропоную відправити Дубінського в Дагестан.
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01.11.2023 12:17 Відповісти
Очередные показательные выступления , для пипла который такое схавает.
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01.11.2023 12:18 Відповісти
Тупой собачій рот нівчьом нєвіноват.
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01.11.2023 12:19 Відповісти
Обшуки в тапках, чи нє? - Бо це важливо...
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01.11.2023 12:19 Відповісти
Вони хоч ноги повитирали, коли заходили проводити обшук?
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01.11.2023 12:28 Відповісти
Адже розповісти цей дубінський може багато чого. І багато на кого.
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01.11.2023 12:30 Відповісти
в туалетном бачке поищите.
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01.11.2023 12:31 Відповісти
Цю прорашистську гниду , давно пора в СБУ .Такого наглого депутата немає бути в ВР , я і решту продажних хамів .
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01.11.2023 12:32 Відповісти
Дубінеску родичам помагав, бо вони втомились від війни
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01.11.2023 12:35 Відповісти
Сподіваюсь, нардепівську зарплату на картку регулярно перераховують? І всі належні кошти на утримання почту консультантів - помічниць?
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01.11.2023 12:36 Відповісти
Легко догадатись кому вигідно виставляти його як опозиціонера. Тому хто хоче щоб в 2-му турі виборів обидва кандидата були його.
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01.11.2023 12:39 Відповісти
здрасьте... а задрыстовича куда деть ?? он шо зазаря на морях загар принимал ?? уже трое в одной банке....
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01.11.2023 13:08 Відповісти
Там совсем не банка. Там технология. И таких "оппозиционеров" от хозяина может быть даже человек 7. Каждый со своей "харизмой" и "позицией", влияние которых на избирателя будет оцениваться и определяться кто пойдет в бюллетень (несколько человек). Для начала хозяину важно чтобы чужой не попал во второй тур. Поэтому их несколько для вытеснения внимания от чужих. И вроде как борьба между ними. А кто из двух своих победит во 2 туре совсем мало важно.
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01.11.2023 14:10 Відповісти
а вчера они были друзяками, молодая команда ЁПТА.

которую привел во власть #БОНЕВТИК
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01.11.2023 12:55 Відповісти
мама нілюбіт обиск
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01.11.2023 13:12 Відповісти
А може вони під вибори таким чином створюють таку собі ''лялькову опозицію'' . А ляльковод такий собі законспірований агент, даже якщо на виборах він пролетить, то за ''лялькову опозицію'' проголосують багато з тих 73%>
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01.11.2023 13:40 Відповісти
Хоть поржом.
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01.11.2023 14:29 Відповісти
 
 