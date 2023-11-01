Правоохранители проводят обыски у нардепа Дубинского. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня утром правоохранители проводят ряд обысков у нардепа Александра Дубинского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

По словам источника, проверяется возможная причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами. Речь идет об организации незаконного выезда родных сожительницы депутата.

Дубинский уже прокомментировал публикацию "УП". Он не подтвердил и не опроверг факт обысков, однако отметил, что таким образом президент Владимир Зеленский якобы пытается вернуть утраченные 20 процентов доверия среди украинцев. Также нардеп отметил, что обыски следует проводить у тех чиновников, кто покрывает коррупцию в Украине, а не у него.

Впоследствии СБУ сообщила: "Нардеп организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" как якобы волонтеров. Задокументировано, что таким образом ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены".

По имеющимся данным, часть документов, необходимых для бегства "клиентов" за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у своего близкого родственника".











В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению к ответственности организатора и участников этого преступления.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов схемы. Среди адресов проведения следственных действий – офис общественной организации, где расположена приемная нардепа.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Позже ему сообщили о подозрении в служебном подлоге.