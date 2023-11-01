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Правоохранители проводят обыски у нардепа Дубинского. ФОТОрепортаж (обновлено)

александр, дубинский

Сегодня утром правоохранители проводят ряд обысков у нардепа Александра Дубинского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

По словам источника, проверяется возможная причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами. Речь идет об организации незаконного выезда родных сожительницы депутата.

Дубинский уже прокомментировал публикацию "УП". Он не подтвердил и не опроверг факт обысков, однако отметил, что таким образом президент Владимир Зеленский якобы пытается вернуть утраченные 20 процентов доверия среди украинцев. Также нардеп отметил, что обыски следует проводить у тех чиновников, кто покрывает коррупцию в Украине, а не у него.

Впоследствии СБУ сообщила: "Нардеп организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" как якобы волонтеров. Задокументировано, что таким образом ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены".

По имеющимся данным, часть документов, необходимых для бегства "клиентов" за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у своего близкого родственника".

Правоохранители проводят обыски у нардепа Дубинского 01
Правоохранители проводят обыски у нардепа Дубинского 02
Правоохранители проводят обыски у нардепа Дубинского 03
Правоохранители проводят обыски у нардепа Дубинского 04
Правоохранители проводят обыски у нардепа Дубинского 05

В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению к ответственности организатора и участников этого преступления.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов схемы. Среди адресов проведения следственных действий – офис общественной организации, где расположена приемная нардепа.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы.

Также читайте: За дискредитацию президента США Байдена Зеленский отдал "Энергоатом" под контроль агента ФСБ Деркача, - экс-слуга народа Дубинский. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Позже ему сообщили о подозрении в служебном подлоге.

Автор: 

обыск (1903) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+14
Хорошее наказание для зэбалаганьщика за то,что с первого дня голосовал законы написанные помощником сивковича,к обыскам нужно добавить конфискацию.
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01.11.2023 08:49 Ответить
+13
жабогадюшник...
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01.11.2023 09:03 Ответить
+12
Розбірки покидьків. Хто перший загримить на парашу?
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01.11.2023 08:50 Ответить
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Хорошее наказание для зэбалаганьщика за то,что с первого дня голосовал законы написанные помощником сивковича,к обыскам нужно добавить конфискацию.
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01.11.2023 08:49 Ответить
Та це ще не покарання, а тільки нова спроба відволікти увагу від більш значущих фігур - ***** і Ко.
Вони просто жертвують ВЖЕ спаленим пішаком, щоб прикрити(зберегти) ферзя, бо після публікації тієї статті у них наступив ступор і вони не знають, як відтермінувати крах їхньої піраміди.
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01.11.2023 12:16 Ответить
жаба гадюку -не більше , але й не менше
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01.11.2023 12:16 Ответить
Як, його ще не пристрелили🤔🧐😁 Це чиєсь недопрацювання, хоча... кожне недопрацювання має своє прізвище та ім'я
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01.11.2023 12:38 Ответить
Розбірки покидьків. Хто перший загримить на парашу?
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01.11.2023 08:50 Ответить
Чучело медвежье с блюдом - во второй район милиции. Гобелен «Пастух» - в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» - в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан - в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный - в союз охотников, гарнитур столовый - в Старгородское отделение (с)
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01.11.2023 12:17 Ответить
єто ж антісемітізм!
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01.11.2023 08:53 Ответить
нєнє. шукають дагестанців.
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01.11.2023 09:41 Ответить
В самого Дубинського обшук?
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01.11.2023 08:57 Ответить
Щури між собою *********...
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01.11.2023 09:01 Ответить
жабогадюшник...
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01.11.2023 09:03 Ответить
Вистава шапіто95,ту барадатую маму вже давно пасувало покрутити та американцям відправити як падєлькіка барадатой бабушкі,вони йому помаранчевий костюм підберуть,та і решалових для лохів не буде,все по справжньому
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01.11.2023 09:15 Ответить
Обшуки... Обшуки... Обшуки. Та пора вже комусь з корупціонерів реальні строки давати.
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01.11.2023 09:39 Ответить
/нардеп зазначив, що обшуки слід проводити у тих можновладців, хто покриває корупцію в Україні, а не у нього/
Прізвища назвав? Починайте вже "зливати" одне одного, буде дуже цікаво
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01.11.2023 09:40 Ответить
не прошло и двух лет войны, уже даже беню взяли на цугундер
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01.11.2023 09:41 Ответить
Імітація боротьби з корупцією між своїми. Артисти.
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01.11.2023 09:42 Ответить
от засада. і збігти нема куди.
в ізраілі війна.
в сша тюрма.
на болотах дагестанці.
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01.11.2023 09:43 Ответить
Це їм країну з якою немає договору про екстрадицію щукати треба))
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01.11.2023 12:22 Ответить
"В собачий рот"?
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01.11.2023 09:56 Ответить
".... це ж було вже!!" ©
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01.11.2023 10:06 Ответить
Насправді в Дубіка шукають носій, куди він записував інструкції Козиря та Шашликовича щодо операції проти Байдена.
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01.11.2023 10:24 Ответить
Той ще мудак, але почав говорити про незаконне закриття кордонів і отримав.
Північна Корея
Відкривайте кордони.
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01.11.2023 11:45 Ответить
ОПа конкретно показує - скажеш щось проти Зе-піраміди, будеш жорстоко покараний.
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01.11.2023 12:09 Ответить
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01.11.2023 12:16 Ответить
Сігнал так собі. В рашці теж починали зі знищення опозиції.
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01.11.2023 12:17 Ответить
опозиції ? для вас шавка Бені то є опозиція ?)) чергове шоу для зебидла
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01.11.2023 12:29 Ответить
за своєю сутністю будь-хто з політиків, які висловлюється, дає оцінку та суперечить загальним меседжам владної політичної партії є опозиціонером. І питання не в тому що "він шавка Бені", питання що на загальному фоні безладу провладної партії Дубінський це просто школяр.. що має ознаки скоріше політичної боротьби в напрямку подальшої узурпації
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01.11.2023 12:51 Ответить
З яких це пір слуга народу став опозицією?
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01.11.2023 12:34 Ответить
Я його не захищаю, але 02.02.2021р. він вийшов зі слуг народу. За змістом його висловлювань, виступів та законотворчої роботи вона не відповідає "офіційній лінії" слуг.
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01.11.2023 12:48 Ответить
Цей вихід з фракції - як фіктивне розлучення, бо проти нього санкції США ввели! Усіх, проти кого введені санкції США, потрібно ВИКРЕСЛИТИ З ПОЛІТИКИ НАЗАВЖДИ!
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01.11.2023 13:01 Ответить
я не впевнений, що саме цим керувалися, коли проводили обшуки. Ви не розумієте простого - "принцип політичної доцільності" може працювати будь до кого, крім тих, хто є при владі. Але завжди призводить до одного - до зачищення всього політичного простіру, а це є рашизмом.
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01.11.2023 13:17 Ответить
Якщо Дубінський зазвичай голосує синхронно з провладною монобільшістю і навіть світиться в єдиному марафоні (він там був, на відміну від Петі, Юлі чи там Кіри Рудик), то він належить до влади чи ні?
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01.11.2023 13:29 Ответить
знов таки ж я його не захищаю. Але, якщо ви проаналізуєте на сайті ВР те як він голосує та проаналізуєте його виступи в Комітеті ВР, де він знаходиться, то побачете що він не то що сінхронно не робить все із сг але і багато їх критикує... можете сами подивитись
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01.11.2023 13:56 Ответить
В якості покарання пропоную відправити Дубінського в Дагестан.
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01.11.2023 12:17 Ответить
Очередные показательные выступления , для пипла который такое схавает.
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01.11.2023 12:18 Ответить
Тупой собачій рот нівчьом нєвіноват.
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01.11.2023 12:19 Ответить
Обшуки в тапках, чи нє? - Бо це важливо...
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01.11.2023 12:19 Ответить
Вони хоч ноги повитирали, коли заходили проводити обшук?
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01.11.2023 12:28 Ответить
Адже розповісти цей дубінський може багато чого. І багато на кого.
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01.11.2023 12:30 Ответить
в туалетном бачке поищите.
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01.11.2023 12:31 Ответить
Цю прорашистську гниду , давно пора в СБУ .Такого наглого депутата немає бути в ВР , я і решту продажних хамів .
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01.11.2023 12:32 Ответить
Дубінеску родичам помагав, бо вони втомились від війни
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01.11.2023 12:35 Ответить
Сподіваюсь, нардепівську зарплату на картку регулярно перераховують? І всі належні кошти на утримання почту консультантів - помічниць?
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01.11.2023 12:36 Ответить
Легко догадатись кому вигідно виставляти його як опозиціонера. Тому хто хоче щоб в 2-му турі виборів обидва кандидата були його.
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01.11.2023 12:39 Ответить
здрасьте... а задрыстовича куда деть ?? он шо зазаря на морях загар принимал ?? уже трое в одной банке....
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01.11.2023 13:08 Ответить
Там совсем не банка. Там технология. И таких "оппозиционеров" от хозяина может быть даже человек 7. Каждый со своей "харизмой" и "позицией", влияние которых на избирателя будет оцениваться и определяться кто пойдет в бюллетень (несколько человек). Для начала хозяину важно чтобы чужой не попал во второй тур. Поэтому их несколько для вытеснения внимания от чужих. И вроде как борьба между ними. А кто из двух своих победит во 2 туре совсем мало важно.
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01.11.2023 14:10 Ответить
а вчера они были друзяками, молодая команда ЁПТА.

которую привел во власть #БОНЕВТИК
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01.11.2023 12:55 Ответить
мама нілюбіт обиск
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01.11.2023 13:12 Ответить
А може вони під вибори таким чином створюють таку собі ''лялькову опозицію'' . А ляльковод такий собі законспірований агент, даже якщо на виборах він пролетить, то за ''лялькову опозицію'' проголосують багато з тих 73%>
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01.11.2023 13:40 Ответить
Хоть поржом.
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01.11.2023 14:29 Ответить
 
 