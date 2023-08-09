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Новости Политика Украины
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Дубинский Александр (413) подозрение (246)

Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

дубинский

Народный депутат Александр Дубинский подозревается в служебном подлоге для выезда за границу.

Об этом Дубинский сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мне наконец-то вручили подозрение", - сказал он.

Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

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По данным следствия, нардеп под этим руководством получил разрешение покинуть Украину и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года. Отец нардепа при этом самостоятельно уехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года.

У правоохранителей есть информация о том, что Дубинский успел за это время дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

Народный депутат называет объявление о подозрении "политическим заказом" и ожидает, что "дело против него развалится".

Также смотрите: Экс-"слуга народа" Дубинский: У меня хотят изъять черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором я привожу факты участия в этой госизмене Офиса Президента. ВИДЕО

Сегодня он явился на очередной допрос в ГБР.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.
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Топ комментарии
+28
Проблема в тому, що цього підора давлять не тому, що він злочинець і зрадник. А тому, що він посрався з найвеличнішим.
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09.08.2023 13:16
+23
Мало. Його одного реально мало.
Треба арештовувати Єрмака, Татарова, Рєзнікова, Арахамію, та купу різної наволочі. Їх сотні.
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09.08.2023 13:12
+22
Ключовим є слово "нарешті". Підозру цій істоті треба було вручити ще кілька років тому ( бо є за що). Зрадник України, мерзенний, хитрий і слизький!
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09.08.2023 13:09
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- Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - зубной техник.


- Не пойду, - сказал Остап, - по причине гордой застенчивости.

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09.08.2023 13:07 Ответить
Під офіційним документом у статті 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text, примітка до статті 358 Кримінального кодексу України.

Підписана Дубінським заява про надання дозволу виїзду з України є офіційним документом, що видається чи посвідчується компетентною особою органу державної влади?

А Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" хіба передбачає обмеження Дубінському для тимчасового обмеження його права як громадянина України на виїзд з України? На кого тоді була розрахована "довідка Дубінського"? На лохів чи на янелохів?

Спочатку дехто в незаконний спосіб обмежує законне право громадян України на виїзд з України, а коли його незаконні обмеження ігнорують нормальні повноправні з гідністю громадяни, цей дехто "юрист за освітою" спонукає таких самих як він сам "юристів" карати тих, хто задля реалізації незаконно обмеженого права вдається до крайньої необхідності.

Дубінський - поганець, він спотворив все, з чим мав справу, але в даному випадку правда на його боці, бо він домігся реалізації свого законного права, не завдавши шкоди жодній людині.
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09.08.2023 19:52 Ответить
Ключовим є слово "нарешті". Підозру цій істоті треба було вручити ще кілька років тому ( бо є за що). Зрадник України, мерзенний, хитрий і слизький!
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09.08.2023 13:09 Ответить
Давіть цього ***********!
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09.08.2023 13:10 Ответить
Мало. Його одного реально мало.
Треба арештовувати Єрмака, Татарова, Рєзнікова, Арахамію, та купу різної наволочі. Їх сотні.
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09.08.2023 13:12 Ответить
Проблема в тому, що цього підора давлять не тому, що він злочинець і зрадник. А тому, що він посрався з найвеличнішим.
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09.08.2023 13:16 Ответить
А працювати тоді хто буде, що довірити такі багатства простому наріду?
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09.08.2023 19:23 Ответить
Заспокійтеся. Ізраїль своїх не видає.
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09.08.2023 13:30 Ответить
Якшо він більше ніколи в житті не покине Ізраілю, то ок. Най буде
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09.08.2023 13:44 Ответить
До избрания народным депутатом в 2019 году ("Слуга Народа", 94 округ, Киевская область)

Дубинский много лет работал на телеканалах Коломойского в качестве ведущего и креативного продюсера.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/03/15/7393575/
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10.08.2023 01:08 Ответить
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09.08.2023 13:10 Ответить
Шо с.ки,на своего по ошибке вышли??
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09.08.2023 13:11 Ответить
3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента. Джерело: https://censor.net/ua/n3436326
Це ж правда. Бо ОПа працювала проти держави Україна. А цей собачий рот виконував їхнє замовлення.
Ці ж особи раніше обсирали діючого проукраїнського президента П.О. Порошенка на замовлання расійської *********. Вони ж ініціювали травлю проукраїнських діячів, відкривали кримінальні справи та фальсифікували докази. Ця свора навіть звинувачувала Байдена.
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09.08.2023 13:11 Ответить
Не побачив у Вашому коментарі згадки про бородату бабушку, а він тут ключова фігура ))
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09.08.2023 14:30 Ответить
Ета палітічєскіє прєслєдования порохоботамі
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09.08.2023 13:13 Ответить
Из-за сюжета Дубинского подал в суд на 1+1 экс-президент Петр Порошенко.

Когда Порошенко выступил с инициативой ввести официально в армии приветствия:

"Слава Украине" - "Героям слава!",

Дубинский заявил, что это нацистское приветствие.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/03/15/7393575/
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10.08.2023 01:11 Ответить
теперь это его рот оказался собачим.
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09.08.2023 13:14 Ответить
зелені, вашого прикоритного лідора думок ображають!
так скоро і до головних зрадників доберуться людовіка зелінські та кардинала єрмальє
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09.08.2023 13:15 Ответить
І це - добре, якщо доберуться до ВСІХ (а не тільки до "чужих"). В такому разі, я тільки й переконаюсь, що Україна на вірному, прозахідному і демократичному шляху. До того, мені "по цимбалах", хто "бла-бла-блакає": зєля, сєня, чи пєтя.
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09.08.2023 13:37 Ответить
Мама любит не скорость, мама любит сроки... Было бы забавно наблюдать как зеледент под управлением дерьмака расправляется со своими однопартийцами, если бы не война... Значит зеля собирается сделать очередную гадость Украине, если занимается преследованием таких преданных ему людей, ну что бы не подумали чего лишнего в его сторону. Он же самый гундосый гундос в Украине.
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09.08.2023 13:15 Ответить
МАМА ЛЮБИТ ШКОНКУ
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09.08.2023 13:16 Ответить
Прикордонників знову в лайно змішають прикоритні!!
Черговий за час війни, патіхамувлєс …
Дочка ГенПрокурора, уже аж занудилася від цих викривальних серіалів…монозброду!
Слава Україні!!
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09.08.2023 13:16 Ответить
А ті, хто йому оформив дозвіл на виїзд по причині яка не дає право виїзду, напевне невидимки. Бо їх ніхто не побачив, не почув, і навіть не згадують.
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09.08.2023 13:44 Ответить
Після того, як він своєчасно втік? Типово Генпрокуратура України - карати злочинців, яки вже недосяжні. Дуже добре спрацьовано.
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09.08.2023 13:46 Ответить
Дійсно, справа може розвалитися. Батько-інвалід є ? Є ! Супровід потрібен інваліду ? Потрібен !
Досвідос !
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09.08.2023 13:55 Ответить
Папа - Дубинский Анатолий Иосифович

Живет в Донецке. По данным СМИ, папа - фанат Путина и «Новороссии».

Анатолий Дубинский живет с Шеремет Людмилой Викторовной

На своей страничке она делится постами о «погибших бойцах Донбасса», инструкцией «Как получить паспорт РФ» и скорбит о взорванном главаре террористов Александре Захарченко.

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10.08.2023 05:35 Ответить
тобто? цей собачий рот не зрадник україні, а лише дрібний шахрай?
там сбу, щось про справедливий суд калякало....
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09.08.2023 14:03 Ответить
Судить суд, СБУ виконує інші функції і не має права втручатись в дії суду. Тоді як вони можуть щось обіцяти про справедливий суд?
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09.08.2023 14:34 Ответить
А шо ж теперь будет делать Дуба, любящий скорость? На зоне сильно не погазуешь, вохра и пристрелить может.
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09.08.2023 14:07 Ответить
Як там поживає його тупий собачий рот
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09.08.2023 14:10 Ответить
любима лялька каламойського попала в халепу?та нііііі))))просто в нього на пару місяців роль страждальця-десидента,маленька вистава для нєпріхотлівой публікі
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09.08.2023 14:21 Ответить
Айай, думаю йому по йух
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09.08.2023 14:46 Ответить
Ні, ну стаття крута... 51 гривня штрафу.
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09.08.2023 14:52 Ответить
Че Петя
@peta_ce
·
16 год
Підкажить мені хтось як називається керівництво країни яке змушує медійну особу , депутата ВР допомагати агенту ворожої країни розповсюджувати інформаційні диверсіі щодо лідера опозиціі та керівництва головної країни - партнера ? Це відверта ЗРАДА ! І я так розумію в США відомо.
Цитувати твіт
НахрюкологДалай Лами
@ZhidkiyBorshtch
·
21 год
Собачий рот розповвдає, як зеленський з поплічниками вмовляли його просувати кейс деркача, щоб втопити Порошенка. Тобто найвище керівництво держави просувало кейс агента фсб. twitter.com/13Hellis_13/st…
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09.08.2023 14:57 Ответить
Аж подих захоплює ! Розпотякав держтаємницю від х.... получай сашко гранату козирного солдата.
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09.08.2023 15:49 Ответить
#мамалюбітзаграніцу
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09.08.2023 16:36 Ответить
Собачий рот накрав стільки що можна тисячи дронів придбати.
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09.08.2023 18:44 Ответить
О! Цэ ближайший посол в тёплые края. Где у нас там посла ещё нет дубинский якраз подойдёт
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09.08.2023 21:11 Ответить
Дуб как дерево! Но хитропопый! Выкрутится и отбрешется...
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09.08.2023 22:51 Ответить
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10.08.2023 01:14 Ответить
Почему Зеленский отвечает за Дубинского

Президент Владимир Зеленский не будет реагировать на введение американских санкций против члена партии "Слуга народа", народного депутата Александра Дубинского. Об этом заявил советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

"Президент Зеленский открыто агитировал за "Слугу народа" на парламентских выборах 2019-го.

Таким образом президент лично взял на себя ответственность за "слуг народа" перед избирателями и за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов, в том числе за Дубинского, который не просто депутат во фракции "Слуга народа", но и председатель Киевской областной организации.
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10.08.2023 01:27 Ответить


Сивохо, Юзик, Дубинский:

обнародован полный список мажоритарщиков партии Зеленского
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10.08.2023 01:30 Ответить
Дубинского пристроил в политику Коломойский
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10.08.2023 01:35 Ответить
Завжди в цих "сіроток", працею зморених хворого тата потрібно за кордон.
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10.08.2023 06:46 Ответить
 
 