Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Александр Дубинский подозревается в служебном подлоге для выезда за границу.
Об этом Дубинский сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера мне наконец-то вручили подозрение", - сказал он.
Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.
По данным следствия, нардеп под этим руководством получил разрешение покинуть Украину и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года. Отец нардепа при этом самостоятельно уехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года.
У правоохранителей есть информация о том, что Дубинский успел за это время дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.
Народный депутат называет объявление о подозрении "политическим заказом" и ожидает, что "дело против него развалится".
Сегодня он явился на очередной допрос в ГБР.
Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.
3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.
Пожалуйста, подождите...
- Не пойду, - сказал Остап, - по причине гордой застенчивости.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text, примітка до статті 358 Кримінального кодексу України.
Підписана Дубінським заява про надання дозволу виїзду з України є офіційним документом, що видається чи посвідчується компетентною особою органу державної влади?
А Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" хіба передбачає обмеження Дубінському для тимчасового обмеження його права як громадянина України на виїзд з України? На кого тоді була розрахована "довідка Дубінського"? На лохів чи на янелохів?
Спочатку дехто в незаконний спосіб обмежує законне право громадян України на виїзд з України, а коли його незаконні обмеження ігнорують нормальні повноправні з гідністю громадяни, цей дехто "юрист за освітою" спонукає таких самих як він сам "юристів" карати тих, хто задля реалізації незаконно обмеженого права вдається до крайньої необхідності.
Дубінський - поганець, він спотворив все, з чим мав справу, але в даному випадку правда на його боці, бо він домігся реалізації свого законного права, не завдавши шкоди жодній людині.
Треба арештовувати Єрмака, Татарова, Рєзнікова, Арахамію, та купу різної наволочі. Їх сотні.
Дубинский много лет работал на телеканалах Коломойского в качестве ведущего и креативного продюсера.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/03/15/7393575/
Це ж правда. Бо ОПа працювала проти держави Україна. А цей собачий рот виконував їхнє замовлення.
Ці ж особи раніше обсирали діючого проукраїнського президента П.О. Порошенка на замовлання расійської *********. Вони ж ініціювали травлю проукраїнських діячів, відкривали кримінальні справи та фальсифікували докази. Ця свора навіть звинувачувала Байдена.
Когда Порошенко выступил с инициативой ввести официально в армии приветствия:
"Слава Украине" - "Героям слава!",
Дубинский заявил, что это нацистское приветствие.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/03/15/7393575/
так скоро і до головних зрадників доберуться людовіка зелінські та кардинала єрмальє
Черговий за час війни, патіхамувлєс …
Дочка ГенПрокурора, уже аж занудилася від цих викривальних серіалів…монозброду!
Слава Україні!!
Досвідос !
Живет в Донецке. По данным СМИ, папа - фанат Путина и «Новороссии».
Анатолий Дубинский живет с Шеремет Людмилой Викторовной
На своей страничке она делится постами о «погибших бойцах Донбасса», инструкцией «Как получить паспорт РФ» и скорбит о взорванном главаре террористов Александре Захарченко.
там сбу, щось про справедливий суд калякало....
@peta_ce
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16 год
Підкажить мені хтось як називається керівництво країни яке змушує медійну особу , депутата ВР допомагати агенту ворожої країни розповсюджувати інформаційні диверсіі щодо лідера опозиціі та керівництва головної країни - партнера ? Це відверта ЗРАДА ! І я так розумію в США відомо.
Цитувати твіт
НахрюкологДалай Лами
@ZhidkiyBorshtch
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21 год
Собачий рот розповвдає, як зеленський з поплічниками вмовляли його просувати кейс деркача, щоб втопити Порошенка. Тобто найвище керівництво держави просувало кейс агента фсб. twitter.com/13Hellis_13/st…
Президент Владимир Зеленский не будет реагировать на введение американских санкций против члена партии "Слуга народа", народного депутата Александра Дубинского. Об этом заявил советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.
"Президент Зеленский открыто агитировал за "Слугу народа" на парламентских выборах 2019-го.
Таким образом президент лично взял на себя ответственность за "слуг народа" перед избирателями и за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов, в том числе за Дубинского, который не просто депутат во фракции "Слуга народа", но и председатель Киевской областной организации.
Сивохо, Юзик, Дубинский:
обнародован полный список мажоритарщиков партии Зеленского