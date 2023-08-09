Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге

Народный депутат Александр Дубинский подозревается в служебном подлоге для выезда за границу.

Об этом Дубинский сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мне наконец-то вручили подозрение", - сказал он.

Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

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По данным следствия, нардеп под этим руководством получил разрешение покинуть Украину и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года. Отец нардепа при этом самостоятельно уехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года.

У правоохранителей есть информация о том, что Дубинский успел за это время дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

Народный депутат называет объявление о подозрении "политическим заказом" и ожидает, что "дело против него развалится".

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Сегодня он явился на очередной допрос в ГБР.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.