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Суд отправил Дубинского под круглосуточный домашний арест

дубінський

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Александр Дубинскому по делу об организации схемы для выезда уклонистов за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу. Дубинскому назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.

Прокурор рассказал, что нардеп подозревается в том, что сговорился с главой ОО "Медиаоборона" Оберенчуком и с 7 июля организовал незаконную переправу через границу - чтобы помочь уехать своему родному брату, у которого фамилия Базюк. Тот хотел трудоустроиться за границей. Был и личный интерес для Дубинского – перегнать автомобиль из Кишинева (Молдова) в Вену (Австрия). Базюка зарегистрировали в системе "Шлях" в качестве водителя-волонтера, перевозящего гуманитарную помощь. Базюк уехал 22 июля.

Читайте также: "Выезжать надо автотранспортом": ГБР опубликовало аудиозапись по делу Дубинского об организации незаконного выезда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дубинский высказал предположение, что дело против него – попытка прекратить критику власти в условиях войны, ведь в своих соцсетях нардеп часто высказывался по поводу хищения государственного бюджета.

"Сейчас вы являетесь свидетелями попытки остановить право на критику власти", – сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Также Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу.

Читайте: "Выезжать надо автотранспортом": ДБР опублікувало аудіозапис у справі Дубінського про організацію незаконного виїзду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

домашний арест (188) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+27
Ну да! Це ж не полковник Червінський, а своє, рідне колаборантське прорашистське чмо!
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06.11.2023 16:18 Ответить
+9
Це й же суд його виправдає і присудить багатомільонну компенсацію.Чи ні?
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06.11.2023 16:07 Ответить
+8
жостко!!
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06.11.2023 16:01 Ответить
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жостко!!
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06.11.2023 16:01 Ответить
🤣🤣🤣
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06.11.2023 16:13 Ответить
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06.11.2023 16:23 Ответить
- а на черной скамье, на скамье подсудимой,Там сидит его дочь и какой-то жиган... Дубль снят: Всем спасибо, - все свободни
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06.11.2023 16:41 Ответить
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06.11.2023 16:56 Ответить
я його теж недолюблюю але
його під домарешт...
а щодо резнікова????
люди яких він призначив своїми замами, скисдили більше 30 ярдв....
він сам де?????
ато през призначає міністрів, вони своїх замів
зами росписдюють казну а всі хто їх призначив на місцях або просто, пишуть по власному бажанню
преорітет влади,
краще крадіть, але не кисдіть лишнього
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06.11.2023 17:31 Ответить
Жаба в'їбала гадюці...
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06.11.2023 17:59 Ответить
Це й же суд його виправдає і присудить багатомільонну компенсацію.Чи ні?
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06.11.2023 16:07 Ответить
Аби був не депутат то вже седів би у СІЗО.
А так буде кожного дня "ходити до медиків" у ресторани, клуби, басейн.
Закон один для всіх.... а для "янєлохів" іньший.
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06.11.2023 16:14 Ответить
Ну да! Це ж не полковник Червінський, а своє, рідне колаборантське прорашистське чмо!
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06.11.2023 16:18 Ответить
Дубінський, Комаровський-лєкарь, Мураєв, Рабиновч, Шуфрич, Червоненко, Гордон і інша банда, ніколи не використовує державної мови, завжди говорить на вялікам і магучем!
Скільки ж тільки такої гнилі в Україні!?
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06.11.2023 16:20 Ответить
Шапіто...
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06.11.2023 16:22 Ответить
Оо, скоро буде за кордоном! 😠
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06.11.2023 16:25 Ответить
Сашко буде помовкувати, ще не на часі. А потім Аз воздасть.
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06.11.2023 16:32 Ответить
Дубінеску підарешт!
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06.11.2023 16:33 Ответить
В Махачкалу гниду !
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06.11.2023 16:35 Ответить
накинули платок на ******* собачий роток
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06.11.2023 16:49 Ответить
Набагато жорстокіша опція покарань цього найсправедливішого суду може бути тільки така: відправити цьго негідника в ....Барселону?
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06.11.2023 16:56 Ответить
І тут викрутився слизький бридкий пацюк, йому повістку вручали, ну тепер він на фронт не піде, буде під домашньою охороною. Хтось ще вірить, що таких як він засудять ??? Як із Коломойським цирк на дроті. Гниди про яких говорив Петлюра !
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06.11.2023 16:59 Ответить
Мама любит дома. И круглосуточно.
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06.11.2023 17:10 Ответить
Дали випробувальний термін -пікне знову що Єрмак шпигун ...
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06.11.2023 17:43 Ответить
Скоро ********...
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06.11.2023 18:05 Ответить
Показуха. Шоб суспільство не бурлило. Суд таємно винесе якусь хрінь замість вироку, а дубіна буде собі відпочивати і добре себе почувати.
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06.11.2023 18:21 Ответить
Тепер буде ще більше відосиків на дубіна тв
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06.11.2023 18:24 Ответить
буде 24\7 трансляція. бо шо ще дома робити? Бухати набридне на другий день, кокс набридне через тиждень.
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06.11.2023 19:13 Ответить
Дубінський зрадив справу Шашликовича, розпатякався. Вирішити питання в Омана гузно трясеться, бо той має десь архіва.
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06.11.2023 18:43 Ответить
Азохенвей!! За шо ви його так???!!! Звірі якісь!
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06.11.2023 19:12 Ответить
Каже , що за право на критику...ланцюгами руки й ноги сповили.
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06.11.2023 21:44 Ответить
Он хочет реальний строк, что б от армии откосить, походу 😉
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06.11.2023 22:20 Ответить
 
 