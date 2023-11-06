Суд отправил Дубинского под круглосуточный домашний арест
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Александр Дубинскому по делу об организации схемы для выезда уклонистов за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу. Дубинскому назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.
Прокурор рассказал, что нардеп подозревается в том, что сговорился с главой ОО "Медиаоборона" Оберенчуком и с 7 июля организовал незаконную переправу через границу - чтобы помочь уехать своему родному брату, у которого фамилия Базюк. Тот хотел трудоустроиться за границей. Был и личный интерес для Дубинского – перегнать автомобиль из Кишинева (Молдова) в Вену (Австрия). Базюка зарегистрировали в системе "Шлях" в качестве водителя-волонтера, перевозящего гуманитарную помощь. Базюк уехал 22 июля.
Дубинский высказал предположение, что дело против него – попытка прекратить критику власти в условиях войны, ведь в своих соцсетях нардеп часто высказывался по поводу хищения государственного бюджета.
"Сейчас вы являетесь свидетелями попытки остановить право на критику власти", – сказал парламентарий.
Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.
3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.
Также Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу.
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його під домарешт...
а щодо резнікова????
люди яких він призначив своїми замами, скисдили більше 30 ярдв....
він сам де?????
ато през призначає міністрів, вони своїх замів
зами росписдюють казну а всі хто їх призначив на місцях або просто, пишуть по власному бажанню
преорітет влади,
краще крадіть, але не кисдіть лишнього
А так буде кожного дня "ходити до медиків" у ресторани, клуби, басейн.
Закон один для всіх.... а для "янєлохів" іньший.
Скільки ж тільки такої гнилі в Україні!?