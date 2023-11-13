СБУ и ГБР проводят обыски у Дубинского. ФОТО
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводит обыски у нардепа Александра Дубинского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Парламентарий фигурирует по делу о государственной измене, отметил источник.
Ранее сообщалось,что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.
3 июля СБУ провела обыски в Дубинском. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.
Также Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу .
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+18 Олександр Дніпро
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+16 Прощай немытая раССея
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ПоликарповОлександр, мы не можем предоставить вам других писателейвисокопосадовців чи депутатів».
а воювати нема кому...
то може силовики не тим займаються???
таких дубінсьуких дохрена а це означає що нами опікується ціла армія...
а воювати знов нема кому.
Пил у очі.
А на чёрной скамье, на скамье подсудимых
Я в один понедельник полюбил всех судимых...
Що, *****, шукати? Звідки в нього квартири, автівки? за які гроші? *****, знайдіть у нього декларацію про статки, що дозволили так збагатіти.
чи вистачить мого життя, щоб побачити happy end?
ставьте собі це питання, коли ставите позначку на виборах навпроти партії чи прізвища!!!
до депутатства дубинський був ведучим програми "гроші" на г+г, таким собі народним викривачем корупціонерів і не тільки. Так от, логічно припустити, що відбувався реальний шантаж і здирництво чиновників, які могли бути "героями" програми, можливо хтось платив за не вихід матеріалу в програму, хтось після виходу, щоб не було показано щось більш "сенсаційне". От звідси і "мама любіт скорость", і нерухомість і все інше. Не стверджую що саме так було, але теоретично все можливо.
А тепер Дубінський. Що ви в нього шукаєте зараз? Та увесь компромат уже сховав/знищив! Ви б ще до 2025р. почекали.
Шоу називається "рассміши зрадника"... Хтось справді думає, що і Коломойський і Дубінський будуть реально сидіти? За цієї антидержавної, антиукраїнської влади, яка при владі завдяки коломойським-дубінським? Нє смєшитє моі тапочкі, як кажуть в Одесі.
Дубіна що, такий дурний, щоб тримати дома при тому, як ЗЕлуплені цькують його ренегатство, якісь вєщдоки що підтверджують його кримінальність?
А хіба ні?