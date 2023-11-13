СБУ и ГБР проводят обыски у Дубинского. ФОТО

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводит обыски у нардепа Александра Дубинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Парламентарий фигурирует по делу о государственной измене, отметил источник.





Ранее сообщалось,что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски в Дубинском. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Также Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу .

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