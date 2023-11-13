"Нафтогаз" взяв під контроль "Закарпатгаз" Фірташа

Група "Нафтогаз" взяла під контроль АТ "Закарпатгаз", яке забезпечує розподіл газу у Закарпатській області.

Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", це вже 19 обласне газорозподільне підприємство, яке перейшло під контроль держави з початку року.

"Закарпатгаз" обслуговує 278 тисяч домогосподарств, а також понад 4 тисячі юридичних осіб.

"Для мешканців Закарпаття тарифи, особові рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" планує до кінця року інтегрувати всі арештовані судом 26 газорозподільних компаній ("облгазів"), що входили до групи РГК Дмитра Фірташа.

Зокрема, до НАК "Нафтогаз України" вже увійшли АТ "Вінницягаз", АТ "Волиньгаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Сумигаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Чернігівгаз" та АТ "Черкасигаз".

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Нагадаємо, у травні 2022 року Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи низки облгазів. Вичерпний перелік переданих активів не був опублікований, однак більшість із них входили до групи РГК Дмитра Фірташа.

"Нафтогаз України" заявляв, що планує "інтегрувати" всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії ("облгази") до новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі", яке на 100% належить "Нафтогазу". Своєю чергою у РГК називали ці дії "рейдерським захопленням" бізнесу.

Фактично "інтеграція" передбачає переведення клієнтів облгазів та їх персоналу до нової компанії "Нафтогазу", водночас борги залишаться на арештованих компаніях під управлінням менеджерів НАК.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" на початку вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України", ця компанія мала взяти в управління регіональні газові мережі, які використовували приватні облгази групи Дмитра Фірташа.