Орбан нарахував ще 75 можливостей заблокувати вступ України до ЄС

Угорщина не блокувала ухвалення рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки у майбутньому матиме ще близько 75 можливостей для того, щоб заблокувати цей процес.

Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, передає Інтерфакс-Україна.

"Їхній головний аргумент (інших лідерів країн ЄС, – ред.) полягав у тому, що Угорщина, схваливши старт переговорів, нічого не втрачає, оскільки останнє слово щодо членства України в будь-якому разі має бути надане парламентами 27 країн, зокрема угорським", – зауважив Орбан.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна стала членом ЄС, то угорський парламент проголосує проти. І доти, доки це питання потрапить на розгляд парламентів, це буде дуже, дуже довгий процес. Згідно з підрахунками, буде близько 75 випадків, коли уряд Угорщини може зупинити цей процес", – заявив голова угорського уряду.

За його словами, якщо під час переговорів про членство України буде "те, що шкодитиме інтересам Угорщини", він зупинить цей процес.

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Як повідомлялося, країни Євросоюзу 14 грудня ухвалили рішення розпочати з Україною та Молдовою переговори про їхній вступ до ЄС.

При цьому Орбан утримався під час голосування, коли лідери Євросоюзу ухвалювали рішення про старт переговорів з Україною про її можливий вступ до ЄС. Він заявляв, що не бачить підстав розпочинати переговори про вступ України до Союзу, оскільки Київ нібито не виконав попередніх умов для цього.

Під час голосування Орбан просто вийшов із зали. За даними західних ЗМІ, це перший в історії ЄС випадок, коли рішення, яке потребує одностайної підтримки, ухвалювали за такою незвичайною схемою. Автором цієї ідеї був канцлер ФРН Олаф Шольц: саме він запропонував Орбану просто не брати участі в голосуванні й у такий спосіб дати решті лідерів можливість одноголосно ухвалити рішення.