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Новини
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Євросоюз націлений надати перший транш допомоги Україні у березні, – фон дер Ляєн

урсула,ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує у березні розпочати виплати в межах погодженої програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Про це вона написала у соцмережі Х (колишній Twitter).

Фон дер Ляєн привітала політичну домовленість між Радою ЄС і Європарламентом щодо виділення Україні 50 млрд євро, назвавши її важливим кроком уперед.

"Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого відважного партнера, що прагне до членства. Ми націлені розпочати виплати в березні", – зазначила вона.

Як повідомлялося, 1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.

Україна розраховує отримати перший транш у межах європейського механізму Ukraine Facility на 4,5 млрд євро вже в березні.

Автор: 

допомога (1533) Євросоюз (5099) фон дер Ляєн Урсула (88)


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Оригінально...тепер замість слова може чи стурбованні можно вживати слово націлений.
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06.02.2024 12:43 Відповісти
Захід просто зобовязаний контролювати ці гроші, а ЗЕбанута срань все розікраде.
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06.02.2024 13:12 Відповісти
Ця ДАМА на високій посаді є великою шанувальницею ЗЕ. А от американський ЗЕ Трамп готовий підсунути Україні велику свиню. Якось так.
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06.02.2024 14:19 Відповісти
березень якого року ?
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06.02.2024 15:59 Відповісти

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