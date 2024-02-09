Аграрний міністр Польщі закликав фермерів припинити блокаду кордону з Україною

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у ході переговорів із страйкуючими фермерами попросив їх припинити блокаду прикордонних переходів на українсько-польському кордоні.

"Я звертатимуся до фермерів із проханням зняти блокування. Я розумію, що фермери хочуть, щоб споживачі знали про їхні проблеми та усвідомлювали, що проблеми сільського господарства – проблеми всіх жителів", – процитувало Міністерство сільського господарства Польщі виступ Секерського на пресконференції 9 лютого після переговорів із страйкуючими, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр наголосив, що фермери хочуть, щоб вся Польща знала про їхні проблеми і що вони потребують фінансової підтримки через складну ситуацію, в якій опинилися.

"Щоб реалізувати ваші вимоги, нам потрібна підтримка. Було помилкою настільки відкрити ринок Європейського Союзу для агропродукції з України. Ми стежитимемо за ситуацією на ринках і стежитимемо за тим, щоб на наш ринок не потрапляло надто багато цих товарів", – констатував Секерський і додав, що протести фермерів змусили змінити європейську аграрну політику.

Міністр також повідомив, що Польща веде технічні переговори з Україною та спілкується із Європейською Комісією. За його інформацією, вже є прогрес у вимогах ЄС, подальші переговори тривають.

"Протести фермерів у Європейському Союзі змусили змінити ставлення Європейської Комісії, яка усвідомила, які соціальні очікування", – сказав Секерський і попросив страйкуючих фермерів пам'ятати, що не всі проблеми можна вирішити швидко.

Як повідомлялося, 9 лютого польські фермери вранці розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною – "Медика – Шегині". Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску.

До того повідомлялося, що в межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три – 9 лютого, ще два – 12 лютого.