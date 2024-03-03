Загрози затоплення метро в Києві не існує, – Кличко

Мер Києів Віталій Кличко заявив, що наразі загрози затоплення столичного метрополітену немає.

"Загрози затоплення метрополітену не існує. Це брехня. Крапка. І я хочу, щоб всі спиралися на висновки фахівців, а не на якихось там людей, які взагалі не мають жодного розуміння, навіть освіти, знань, що стосується транспортної інфраструктури", – сказав Кличко в інтерв'ю DW.

Відповідаючи на питання, коли полагодять одну з гілок київського метро, котра наразі частково не функціонує, Кличко відповів, що наразі зроблено все, щоб попередити будь-які надзвичайні проблеми.

"Тому цей відрізок між станціями "Деміївська" та "Либідська" зупинений для того, щоб зафіксувати проблеми, які, за результатами висновків наукових інститутів, були зроблені в момент будівництва цієї гілки. Ми взяли завдання, проаналізували і на основі професійних наукових висновків взяли на себе завдання у найкоротші терміни відновити роботу, зафіксувати ті проблеми, зробити гідроізоляцію, стабілізувати тунель і запустити знову рух транспорту", – зазначив мер Києва.

Щодо термінів він не назвав конкретних термінів, проте сказав, що завдання – "до кінця літа це зробити".

Як ремонтують київське метро

Раніше Кличко говорив, що ремонтні роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Улітку рух поїздів на шести станціях мають відновити.

Як повідомлялося, на початку грудня у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.