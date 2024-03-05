Попит на нові вантажівки в Україні зріс на понад 40%

Упродовж лютого на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 1025 авто, що на 41% більше, ніж у лютому минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас зазначається, що у порівнянні з січнем цього року, реєстрації нових автівок збільшились на 31%.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у лютому увійшли:

Renault – 303 одиниці;

Scania – 68;

Mercedes-Benz – 56;

Citroen – 54;

MAN – 54.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 1,8 тис. нових машин, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.