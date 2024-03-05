Попит на нові вантажівки в Україні зріс на понад 40%
Упродовж лютого на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 1025 авто, що на 41% більше, ніж у лютому минулого року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Водночас зазначається, що у порівнянні з січнем цього року, реєстрації нових автівок збільшились на 31%.
До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у лютому увійшли:
- Renault – 303 одиниці;
- Scania – 68;
- Mercedes-Benz – 56;
- Citroen – 54;
- MAN – 54.
Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 1,8 тис. нових машин, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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