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Попит на нові вантажівки в Україні зріс на понад 40%

вантажівка

Упродовж лютого на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 1025 авто, що на 41% більше, ніж у лютому минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас зазначається, що у порівнянні з січнем цього року, реєстрації нових автівок збільшились на 31%.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у лютому увійшли:

  • Renault – 303 одиниці;
  • Scania – 68;
  • Mercedes-Benz – 56;
  • Citroen – 54;
  • MAN – 54.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 1,8 тис. нових машин, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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авто (4140) вантажі (1299)


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