Уряд уже готує законопроєкт про військовий збір для ФОП, – Гетманцев

Кабінет міністрів готує законопроєкт, який дозволить збільшити надходження до бюджету. Зокрема, документ передбачає збільшення військового збору для приватних підприємців (ФОП).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі марафону "Єдині новини", повідомляє Суспільне.

За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 млрд грн. Нардеп додав, що очікують представлення цього законопроєкту вже у березні. Однак, він не зазначив, якою буде сума військового збору.

Уряд має намір запровадити сплату військового збору для ФОПів та юридичних платників єдиного податку, а також для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнавав, що у випадку проблем з отриманням фінансової допомоги від міжнародних партнерів уряду доведеться йти на непопулярні кроки. За його словами, може йтися про підвищення податків, девальвацію гривні та обмеження імпорту.

Як писав БізнесЦензор, у держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Таким чином, заплановані на цей рік обронні видатки менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону у 2023 році впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому в цьому році їх теж доведеться збільшувати.

Крім того, додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, розповідала олова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Джерела надходження цих коштів також не визначені.