Кабмін звільнив з Агентства відновлення колишнього керівника "Укравтодору"
Кабінет Міністрів звільнив Євгена Кузькіна з посади заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури за угодою сторін.
Відповідне розпорядження №189-р від 5 березня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Як повідомлялося, у січні 2023 року Кабмін створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор").
Тоді ж головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури призначили Мустафу Найєма, а його заступником – Євгена Кузькіна, який з травня 2021 року очолював "Укравтодор".
Водночас першим заступником Найєма на посаді голови Агентства відновлення залишається колишній перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.
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