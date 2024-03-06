Кабмін звільнив з Агентства відновлення колишнього керівника "Укравтодору"

Кабінет Міністрів звільнив Євгена Кузькіна з посади заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури за угодою сторін.

Відповідне розпорядження №189-р від 5 березня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Як повідомлялося, у січні 2023 року Кабмін створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор").

Тоді ж головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури призначили Мустафу Найєма, а його заступником – Євгена Кузькіна, який з травня 2021 року очолював "Укравтодор".

Водночас першим заступником Найєма на посаді голови Агентства відновлення залишається колишній перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.