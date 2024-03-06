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Кабмін звільнив з Агентства відновлення колишнього керівника "Укравтодору"

кузькин

Кабінет Міністрів звільнив Євгена Кузькіна з посади заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури за угодою сторін.

Відповідне розпорядження №189-р від 5 березня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Як повідомлялося, у січні 2023 року Кабмін створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор").

Тоді ж головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури призначили Мустафу Найєма, а його заступником – Євгена Кузькіна, який з травня 2021 року очолював "Укравтодор".

Водночас першим заступником Найєма на посаді голови Агентства відновлення залишається колишній перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

Автор: 

Кабмін (7764) звільнення (1005) Укравтодор (724) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (71)


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