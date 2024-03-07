Найбільший підрядник "Укравтодору" купує велику мостобудівну компанію

ТОВ "Автомагістраль-Південь" отримало дозвіл на придбання понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Об’єднана мостобудівельна компанія".

Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив угоду на засіданні у четвер, 7 березня, повідомляється на сайті регулятора.

У держреєстрі власником ТОВ "Об’єднана мостобудівельна компанія" через німецьку Bonum Pontem GmBH вказаний маріупольський бізнесмен Михайло Беккер. Своєю чергою "Об’єднана мостобудівельна компанія" вказана власником низки підприємств, що спеціалізуються на будівництві мостів, включно з ТОВ "Маст-Буд".

ТОВ "Автомагістраль-Південь" з минулого року офіційно належить бізнесмену Олександру Бойко.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року, за два тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ "Автомагістраль-Південь" вже отримувала дозвіл АМКУ на придбання "Об’єднаної мостобудівельної компанії". Однак тоді угода не була реалізована.

"Автомагістраль-Південь" була найбільшим підрядником "Укравтодору". У 2021 році вона отримала найбільше фінансування на ремонт та будівництво доріг в межах програми "Велике будівництво". Загалом компанія отримала підрядів на 23,3 млрд грн, що на майже 6 млрд грн більше ніж у 2020 році.

За підрахунками видання "Наші гроші", під час повномасштабного вторгнення "Автомагістраль-Південь" займає друге місце за сумою виплат від держави серед шляхових компаній України.