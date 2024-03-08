"Енергоатом" достроково почав виводити у ремонт енергоблоки АЕС

Енергетики вивели у плановий ремонт енергоблок однієї з атомних електростанцій.

Станом на ранок 8 березня, дефіциту електроенергії в країні немає, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Водночас у резерві перебуває 9 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби, зазначає відомство. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

"На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1648 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 12 795 МВт-год", – уточнили в Міненерго.

Зазначається, що власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів. Графіки відключень не застосовуються.

Водночас унаслідок обстрілу вночі сталася пожежа в адміністративно-побутовому комплексі шахти на Донеччині. Обійшлося без постраждалих, шахту заживлено.

Також унаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія електропередачі на Чернігівщині, було знеструмлено майже 100 споживачів. Протягом дня усіх заживили.

Крім того, унаслідок бойових дій пошкоджено підземний газопровід низького тиску у Сумському районі. Газопостачання припинено 24 абонентам.

До того ж на підстанції обленерго в Одеській області сталася пожежа, внаслідок чого відключився трансформатор, який живить побутових споживачів. Пожежу ліквідовано, тривають роботи з відновлення електропостачання.

Як повідомлялося напередодні, "Енергоатом" достроково почне виводити енергоблоки АЕС у ремонт через профіцит електроенергії. Ремонтну кампанію в атомній галузі планувалося розпочати з 13 березня. Проте поточна ситуація дозволяє розпочати її на 5 діб раніше, з 8 березня.