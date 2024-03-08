БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
306 0

Дипломи у "Дії": Стартувало бета-тестування нового сервісу

диплом

У "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів. Тобто у застосунку відображатимуться документи про вищу освіту та шкільні атестати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"У "Дії" стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки", – зазначив він.

Як раніше повідомляли у Мінцифри, дипломи та атестати відображатимуться в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Зокрема, в "Дії" будуть доступні такі документи:

  • про базову середню освіту;
  • про повну загальну середню освіту;
  • про професійну (професійно-технічну) освіту;
  • про фахову передвищу освіту;
  • про вищу освіту (науковий ступінь).
  • документи про освіту, необхідні при вступі до закладів вищої освіти чи для отримання професійної (професійно-технічної освіти), при працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості.

Автор: 

диплом (6) освіта (247) атестат (6) Дія (660)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 