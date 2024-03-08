Дипломи у "Дії": Стартувало бета-тестування нового сервісу

У "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів. Тобто у застосунку відображатимуться документи про вищу освіту та шкільні атестати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"У "Дії" стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки", – зазначив він.

Як раніше повідомляли у Мінцифри, дипломи та атестати відображатимуться в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Зокрема, в "Дії" будуть доступні такі документи: