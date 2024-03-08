Дипломи у "Дії": Стартувало бета-тестування нового сервісу
У "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів. Тобто у застосунку відображатимуться документи про вищу освіту та шкільні атестати.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"У "Дії" стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки", – зазначив він.
Як раніше повідомляли у Мінцифри, дипломи та атестати відображатимуться в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Зокрема, в "Дії" будуть доступні такі документи:
- про базову середню освіту;
- про повну загальну середню освіту;
- про професійну (професійно-технічну) освіту;
- про фахову передвищу освіту;
- про вищу освіту (науковий ступінь).
- документи про освіту, необхідні при вступі до закладів вищої освіти чи для отримання професійної (професійно-технічної освіти), при працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості.
