Євросоюз готує вторинні санкції проти Росії, – Домбровскіс

Європейський Союз має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили питання санкцій. Ми продовжуватимемо ізолювати Росію в економічному плані та політично, щоб посилювати на неї тиск", – сказав Домбровскіс.

Також він підкреслив, що ЄС працюватиме над посиленням кроків, щоб Росія не могла обходити санкції, зокрема, вводитиме вторинні санкції, щоб не було прогалин у санкційному режимі.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія знайшла понад 200 компаній, залучених для обходу санкцій Росією.

До того Швейцарія заявила, що нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій, накладених на Росію.