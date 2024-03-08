Євросоюз готує вторинні санкції проти Росії, – Домбровскіс
Європейський Союз має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі.
Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми обговорили питання санкцій. Ми продовжуватимемо ізолювати Росію в економічному плані та політично, щоб посилювати на неї тиск", – сказав Домбровскіс.
Також він підкреслив, що ЄС працюватиме над посиленням кроків, щоб Росія не могла обходити санкції, зокрема, вводитиме вторинні санкції, щоб не було прогалин у санкційному режимі.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія знайшла понад 200 компаній, залучених для обходу санкцій Росією.
До того Швейцарія заявила, що нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій, накладених на Росію.
