Рада повторно розгляне законопроєкт про перезавантаження БЕБ найближчим часом, – Гетманцев

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроєкту про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) до кінця березня, а сам документ істотно зміниться.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у коментарі Liga.net.

"Ми вже отримали пропозиції від Міністерства юстиції щодо скорочення строків атестації службовців БЕБ. Це викликало найбільші суперечки до першого читання. Але консультації ще не завершені. Проєкт стане кращим", – сказав голова Комітету.

Гетманцев прогнозує, що парламент розгляне оновлений законопроєкт у першому читанні до кінця березня.

За його словами, зокрема, зазнає змін суперечлива норма про відстрочку переатестації працівників БЕБ.

"В частині атестації – а це було одним з основних предметів дискусії, – Кабінет міністрів змінив позицію і ми обов’язково це врахуємо, це зніме багато питань до розгляду документа у першому читанні", – розповів Гетманцев в інтерв'ю Укрінформу.

"Ще залишається питання дискусії довкола процедури роботи комісії з обрання голови – наприклад, одного кандидата пропонуватимуть на затвердження урядом чи трьох. Друге питання: чи повинен бути вирішальний голос у "міжнародників" у складі комісії. Це все ще дискутується між Кабінетом міністрів і народними депутатами, бізнесом. Переконаний, домовимося", – додав голова Комітету.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки створене у 2021 році на базі податкової міліції, хоча воно мало стати новим органом, який би сконцентрував функції боротьби з економічними злочинами.

23 лютого Верховна Рада провалила голосування за урядовий законопроєкт, який дозволяв відкласти кадрове перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Водночас депутати підтримали пропозицію направити законопроєкт на повторне перше читання.

Урядовий законопроєкт не підтримало жодне бізнес-об'єднання, його також розкритикували представники країни "Великої сімки", однак Офіс президента наполягав на його ухваленні. Водночас цілий ряд бізнес-асоціацій підтримали альтернативний законопроєкт про перезавантаження БЕБ №10439-2.

Міністр юстиції Денис Малюська визнавав, що урядовий законопроєкт відкладає переатестацію співробітників БЕБ до завершення війни нібито через дефіцит кадрів, за винятком обрання голови БЕБ та переатестації його заступників.

