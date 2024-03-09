БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Польські фермери тимчасово розблокують рух через пункт "Краківець"

кордон,польща

Прикордонники з Польщі повідомили, що польські фермери нібито вирішили до 13 березня припинити блокування руху в напрямку пункту пропуску "Краківець".

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає liga.net.

"Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску "Краківець", – будемо бачити", – наголосив він.

Речник додав, що станом на ранок 9 березня – 2300 вантажівок перебувають в чергах на кордоні за всіма напрямками, де польські фермери ускладнюють проїзд. Найскладніша ситуація, за даними Демченка, навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині".

"Фактично там фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують у бік Польщі", – розповів він.

Речник ДПСУ зауважив, що за 8 березня, вʼїхати вантажівки змогли лише у бік України: через "Ягодин" близько 70, через "Шегині" – близько 20.

Демченко додав, що на кордоні не блокують інші види транспорту, зокрема легкові автівки – в українські пункти пропуску прибувають гуманітарні та інші важливі вантажі.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Держприкордонслужба ДПСУ (619) кордон (1169) вантажі (1349) Польща (2482)
Починається самий пік сільськогосподарських робіт.День який рік кормить - польська поговірка...І в той самий день якісь польські підстаркуваті матоли під виглядом рольніків бігають коло українських фур і блокують абсолютно всі торгові відносини між двома дружніми країнами.
показати весь коментар
09.03.2024 12:57 Відповісти
польські сцикуни замість того аби заблокувати білоруський і російський кордони, заблокували - український, ударивши в спину тим, хто їхню країну захищає від війни. Виродки.
показати весь коментар
09.03.2024 17:00 Відповісти
Інформація для баранів - На кордоні з Білоруссю для вантажного руху закрито п'ять із шести прикордонних переходів.
У свою чергу, на кордоні з Кенігсберзькою областю, що належить Росії, закрили три з чотирьох прикордонних переходів.
Крім того, з минулого року діє заборона на в'їзд до Польщі білоруських і російських автомобілів (як легкових, так і вантажних). Це була відповідь на ворожу політику Росії та Білорусі. Ви не знали про це, барани?
показати весь коментар
10.03.2024 17:39 Відповісти
Ми знали про це, тож від барана чуємо. Бо баран із польським прапорцем не чув, що тягачі лише не пропускають з московськими чи білорашськими номерами. А напів причепи звиздують через кордон аж гай гуде. Ото баран Ткач якраз і хотів сюжет про це зробити. Так польські барани з поліції та спецслужби почали всиратися, що правда спливе. Ти певно від них отримав завдання ховати правду про недотримання режиму санкцій польською державою? так вже пізно батюшка
Це треба бути не просто бараном, це повний ступід, що порівнює ківлькість відкриттих переходів з кількістю авто пропущених. Бо чомусь на нашому кордоні пропускають десяток чи два на добу. а на отому відкритому з Кьонінсбергу скільки? І чому він ще діє?
показати весь коментар
10.03.2024 20:11 Відповісти
"Ото баран Ткач якраз і хотів сюжет про це зробити."
Він "хотів це зробити", але не зробив, а потім скиглив, що поліція і прикордонники затримали його в прикордонній зоні зі шпигунським обладнанням на кордоні з ворожою країною - Білоруссю. (Звичайно затримали і добре, що не посадили на 3 місяці). А матеріалів із доказами про в'їзд білорусів і рашистів немає. [всі прикордонні переходи ЄС офіційно не дозволяє закривати - йдеться про тиск з боку Китаю та транзит до Західної Європи]
показати весь коментар
10.03.2024 20:47 Відповісти
У тебе так виходить, що поляки дотримуються заборони ЄС закривати переходи, але саме лише українські переходи закривають. Бо десятки автотягачів - це ні про шо. кончай придурюватися - уряд Польщі вже засвітився у грі на стороні параші.
показати весь коментар
10.03.2024 21:22 Відповісти

