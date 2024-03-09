Польські фермери тимчасово розблокують рух через пункт "Краківець"

Прикордонники з Польщі повідомили, що польські фермери нібито вирішили до 13 березня припинити блокування руху в напрямку пункту пропуску "Краківець".

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає liga.net.

"Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску "Краківець", – будемо бачити", – наголосив він.

Речник додав, що станом на ранок 9 березня – 2300 вантажівок перебувають в чергах на кордоні за всіма напрямками, де польські фермери ускладнюють проїзд. Найскладніша ситуація, за даними Демченка, навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині".

"Фактично там фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують у бік Польщі", – розповів він.

Речник ДПСУ зауважив, що за 8 березня, вʼїхати вантажівки змогли лише у бік України: через "Ягодин" близько 70, через "Шегині" – близько 20.

Демченко додав, що на кордоні не блокують інші види транспорту, зокрема легкові автівки – в українські пункти пропуску прибувають гуманітарні та інші важливі вантажі.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу