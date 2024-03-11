Державний оператор тилу уклав перші договори на постачання харчів для ЗСУ в обхід Prozorro

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало договори на постачання харчування для Збройних сил України за результатами першого раунду збору пропозицій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з умовами договорів, постачання здійснюватиметься в 12 областей:

Волинська, Рівненська, Житомирська, Вінницька,

Хмельницька, Київська, Чернігівська, Черкаська,

Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська.

Зазначається, що договори укладені з компаніями-виробниками харчів у межах чинного законодавства без використання електронної системи Prozorro.

Середня ціна за комплект становить 109,35 грн. Звіт про укладені договори включно із назвами компаній опублікують у системі Prozorro до кінця тижня.

Крім того, сьогодні ДОТ оголосив збір комерційних пропозицій на постачання ще до дев’яти секторів (у секторах можуть перетинатися області, що зумовлене безпековими міркуваннями).

Хто зірвав попередні тендери Міноборони на харчування для ЗСУ?

Як повідомлялося, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 млрд грн через рішення суду.

За день до проведення тендерів Шостий апеляційний адмінсуд за позовом ТОВ "Трейд Граніт Інвест" визнав незаконними вимоги "Державного оператора тилу", які заважали одному з попередніх постачальників харчів для ЗСУ взяти участь у нових закупівлях. Відтак суд скасував низку вимог до учасників нових тендерів.

Втім, після оскаржень в судах та публічних медіаатак на ці аукціони так і не прийшов жоден відомий рітейлер. Участь у них взяли виключно старі постачальники чи нові компанії, які взагалі не мали жодного досвіду постачання харчування для військових, зазначають Наші гроші.

Перемоги у скасованих тендерах на загальну суму 8,1 млрд грн отримали фірми "Кросс прайм" (новачок на держзакупівлях, оскаржував в суді вимоги замовника), "Атомсервіс" (з групи "Військсервіс-волонтер") та "Контракт продрезерв 5" ("дніпропетровська група").

Водночас 6 березня постачальники повторно зірвали тендери ДОТ на харчування для військовослужбовців. зазначається, що суд не задовольнив вимоги одного з постачальників, і після цього у скоординований спосіб по значній кількості лотів, а саме по 12-ти з 13-ти, постачальники відкликали свої пропозиції.

Постачальників категорично не влаштовує, що заявки від частин тепер збиратиме ДОТ, а не вони самі напряму від частин. Бо саме завдяки прямому отриманню заявок з частин їм вдається красти гроші. Це відбувається через підписання фальшивих накладних на товар, якого не було, але який потім оплачується Міноборони.