Прикордонники повідомили про ускладнення руху на кордоні з Польщею

Державна прикордонна служба повідомила про ускладнення руху на українсько-польському кордоні. Зокрема, польські протестувальники не пропускають жодної вантажівки з України через пункти "Зосін-Устилуг" та "Долгобичув-Угринів".

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"Перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" протестуючі на виїзд з України не пропускатимуть жодної вантажівки. На в'їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини", – зазначили у відомстві.

Крім того, із 9:00 протестувальники не пропускають вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини.

Крім того, 13 березня польські фермери планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець". Його тимчасово розблокували в ніч з 8 на 9.

На напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене-Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.

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Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною. Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу