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Новини
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У Кабміні Шмигаля планують ліквідувати 5 міністерств, – ЗМІ

денис,шмигаль

Найближчими місяцями в уряді планують розформувати щонайменше 5 міністерств із 19 наявних.

Частина функцій скорочених міністерств перейде під управління офісу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, якого звільняти не планують, повідомляє NV із посиланням на джерела в Офісі президента (ОП), а також у парламентській фракції партії Слуга народу.

За словами співрозмовників видання, насамперед можуть скоротити ті міністерства, у яких немає призначених керівників, або ті, чиї функції фактично здатні виконувати інші відомства. Насамперед ідеться про об'єднання "соціальних" міністерств, пояснили джерела видання.

При цьому жодних робочих груп з цього приводу в уряді ще не збирали.

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Як повідомлялося, раніше сам Шмигаль анонсував скорочення кількості міністерств на третину, не уточнивши подробиць.

Він додав, що влада також працює над створенням сильного Центру уряду, який зосередить на собі допоміжні, адміністративні функції.

Заява Шмигаля стала продовженням слів президента. 25 лютого Зеленський під час своєї пресконференції заявив, що триває дискусія про скорочення відомств, і головною причиною таких скорочень є дефіцит грошей.

Автор: 

Кабмін (7788) скорочення (128) Шмигаль Денис (1508)


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Ми маємо 17 членів ЦВК які 5 років між виборами оптримують виплати по 200тисяч щомісяця,
навіщо їх уутримувати між виборами,? ЦВК потрібно сумістити з інституом статистики, а на період виборів виплачувати преміальні. Депутатів теж можна скоротити до 300, та їхніх помічників
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11.03.2024 14:08 Відповісти
В Україні працюе більш ніж 300 000+ чиновників - держслужбовців ( точна ціфра невідома).

Зменьшення кількості міністерств у 2-3 рази буде даже не помітна громадянам України
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11.03.2024 15:16 Відповісти

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