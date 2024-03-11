Блокада кордону: Протестувальники почали затримувати пасажирські автобуси (оновлено)

Протестувальники без будь-яких пояснень почали затримувати пасажирські автобуси з боку Польщі.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інформує пресслужба міністерства.

"Пасажири автобусів з України та до України – це переважно жінки з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та іноземці, які подорожують транзитом. Спроба польських фермерів зробити їх заручниками протесту неприйнятною для цивілізованого світу. Звертаємо увагу правоохоронних органів Польщі на неприпустимість таких дій та закликаємо втрутитись у ситуацію", – наголосив Кубраков.

Згодом у Посольстві України у Польщі повідомили, що консул Генерального консульства в Любліні Сергій Царук виїхав до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", де під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.

Однак польська поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів.

"Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу", – повідомили в Генконсульстві України.

Там додали, що під час перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України.

Крім того, Генеральне консульство України в Любліні окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.

Як повідомлялося, раніше у понеділок Державна прикордонна служба України повідомила про ускладнення руху на українсько-польському кордоні. Зокрема, польські протестувальники не пропускають жодної вантажівки з України через пункти "Зосін-Устилуг" та "Долгобичув-Угринів".

Крім того, 13 березня польські фермери планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець". Його тимчасово розблокували в ніч з 8 на 9.

На напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене-Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники на кілька годин вже обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів на низці пунктів пропуску через кордон в обидвох напрямках.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу