900 мільйонів: Власник Telegram росіянин Дуров похвалився зростанням кількості користувачів

Месенджер Telegram вже має 900 млн активних користувачів і готується незабаром вийти на прибутковий рівень.

Про це заявив власник компанії Павло Дуров в інтерв'ю Financial Times, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося вийти в прибуток наступного року, якщо не цього", – зазначив Дуров, додавши, що виручка Telegram становить "сотні мільйонів доларів".

Потенційні інвестори, включно з орієнтованими на ІТ-сектор глобальними інвестфондами, оцінювали компанію більш ніж $30 млрд, сказав Дуров. Однак він не має наміру продавати платформу й вивчає можливості для IPO.

"Головна причина, через яку ми запустили монетизацію, полягає в тому, що ми хотіли залишатися незалежними. Говорячи загалом, ми розглядаємо IPO як спосіб демократизувати доступ до цінності, яку має компанія", – сказав Дуров.

За словами двох джерел, близьких до компанії, Telegram націлений на лістинг у США після виходу на прибутковий рівень і за сприятливих ринкових умов, пише FT.

Дуров відмовився відповідати на питання про терміни чи місце для розміщення, сказавши лише, що Telegram "вивчає різні варіанти".

Раніше повідомлялося, що користувачі месенджеру Telegram, які мають особисті облікові записи, тепер можуть перетворити їх у бізнес-акаунти, сплачуючи щомісячну плату.

Протягом останніх двох років Telegram зосереджувався на збільшенні свого бізнесу за допомогою преміальних підписок, крипто-гаманця з самостійним зберіганням і аукціону преміальних імен користувачів.