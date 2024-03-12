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Новини
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Україна підписала угоду для отримання 6 мільярдів євро від ЄС

свириденко

Україна підписала меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду з ЄС, що дозволить отримати 6 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility у березні-квітні 2024 року.

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Незабаром Україна отримає 6 млрд євро у межах Ukraine Facility. Спільно з (міністром фінансів) Сергієм Марченком та (головою НБУ) Андрієм Пишним сьогодні офіційно підписали документи щодо перехідного фінансування у межах Ukraine Facility між Україною та ЄС", – написала Свириденко.

За її словами, це дозволить Україні отримати фінансування ще до офіційного запуску програми Ukraine Facility.

"Ці 6 млрд євро підуть на покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року. Україна своєю чергою зобов'язується виконати певні реформи, передбачені у Плані на початок 2024 року", – уточнила Свириденко.

Вона додала, що наразі Україна реалізує 5 індикаторів виконання Плану у таких сферах як управління державними фінансами, боротьба з корупцією, розвиток бізнес-середовища тощо. Три індикатори українська влада вже виконала.

"Залишаються ще два кроки, необхідні для отримання перехідного фінансування. Наразі вони перебувають на етапі розробки. Йдеться про приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території", – зазначила Свирденко.

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Як повідомлялося, Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро вже у березні, а другий транш у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні, підтвердив минулого тижня виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Фінансування надаватиметься відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС в рамках програми Ukraine Facility (виняткове перехідне фінансування), і кредитної угоди між Національним банком України та Єврокомісією.

Наприкінці лютого Рада ЄС остаточно затвердила чотирирічну програму фінансування Ukraine Facility для України на загальну суму 50 мільярдів євро. Україна сподівається отримати за цією програмою 4,5 мільярда євро вже у березні та ще 1,5 мільярда євро – у квітні, розповідав заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Програма Ukraine Facility розділена на три ключових складові:

  • пряма підтримка державного бюджету – 38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів;
  • спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – 6,97 млрд євро;
  • технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше – 4,76 млрд євро.

Бюджетна підтримка в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Нагадаємо, 1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.

Автор: 

Єврокомісія (1090) кредит (3303) Євросоюз (5183) Свириденко (158)


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Топ коментарі
+10
я бачив сьогодня рило судді який отримує зарплату
якщо перерахувати в пенсії моєї тещі чи батьків
52 пенсії.
або 224000 грн.
тож кредити край потрібні
бо ще є депутати з зарплатами 220 к + стількиж надбавок та премій
ще є наглядові рали з зарплатами 350-450к + теж саме
ще є керівники укрвсього
нафти пошти залізниці і тд, з зарплатами в лям, півтора, два.
тож дуже треба кредити.
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12.03.2024 20:39
+6
вже й поділене
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12.03.2024 20:45
+5
то все і є під контролем
і пораховано все.
під контролем єрмакотатаровокатлетошурмів
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12.03.2024 20:43
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Як казав один лисий дядька - потрібен "учет і контроль "
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12.03.2024 20:39 Відповісти
то все і є під контролем
і пораховано все.
під контролем єрмакотатаровокатлетошурмів
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12.03.2024 20:43 Відповісти
вже й поділене
показати весь коментар
12.03.2024 20:45 Відповісти
я бачив сьогодня рило судді який отримує зарплату
якщо перерахувати в пенсії моєї тещі чи батьків
52 пенсії.
або 224000 грн.
тож кредити край потрібні
бо ще є депутати з зарплатами 220 к + стількиж надбавок та премій
ще є наглядові рали з зарплатами 350-450к + теж саме
ще є керівники укрвсього
нафти пошти залізниці і тд, з зарплатами в лям, півтора, два.
тож дуже треба кредити.
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12.03.2024 20:39 Відповісти
Після відмови відзвітовувати за кожну копійку допомоги, тепер тільки кредити.
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12.03.2024 20:46 Відповісти
Невже, як в анікдоті про Чапаєва, - … і тут мені Петька, почало везти… усе ж по благородному…
Так і з мешканцями з ОПУ…
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12.03.2024 20:51 Відповісти
Стільки коштувала вся ракетна програма крилатих, балістичних і зенітних комплексів. Аналітика військового дисбалансу не пускалась у медіа розкрутку.
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13.03.2024 06:04 Відповісти
Та верхівка глобалізаторів, яка вирішує що пускати у медіа розкрутку, війну запланувала.

https://biz.censor.net/comments/locate/3478299/0192126a-93ce-7387-b753-63d800d1a08b
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13.03.2024 06:14 Відповісти

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