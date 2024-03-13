Польські протестувальники відновили блокування пункту "Корчова – Краківець"

Польські фермери та перевізники поновлюють акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець" на кордоні з Україною.

Зокрема, мітингарі блокуватимуть автодорогу, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Польщі та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску, повідомили у Державній митній службі України.

Також представники польських фермерів блокуватимуть автомагістраль А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску. Цю ділянку протестувальники ще не блокували.

Водночас зазначається, що рух пасажирського транспорту в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

Як повідомлялося, в ніч з 8 на 9 березня польські протестувальники тимчасово припинили блокування руху на напрямку "Краківець".

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники на кілька годин вже обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів на низці пунктів пропуску через кордон в обидвох напрямках.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу