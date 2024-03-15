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Кабмін схвалив підвищення акцизів на тютюнові вироби (оновлено)

сигареты,тютюн

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 15 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроєктом передбачено:

  • поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС, з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання;
  • визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку;
  • уточнення окремих положень адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів задля повноцінного застосування норм права.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що ухвалення запропонованих змін у 2025 році додатково принесе до держбюджету близько 621 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,37 млрд грн, у 2028 році – 13,85 млрд грн.

Як повідомлялося, Мінфін готує підвищення військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнавав, що у випадку проблем з отриманням фінансової допомоги від міжнародних партнерів уряду доведеться йти на непопулярні кроки. За його словами, може йтися про підвищення податків, девальвацію гривні та обмеження імпорту.

Як писав БізнесЦензор, у держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Таким чином, заплановані на цей рік обронні видатки менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону у 2023 році впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому в цьому році їх теж доведеться збільшувати.

Крім того, додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, розповідала олова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Джерела надходження цих коштів також не визначені.

Автор: 

акциз (283) Кабмін (7803) тютюн (341)


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Топ коментарі
+26
Щоб корова давала більше молока, її треба більше доїти і меньше годувати...
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15.03.2024 12:51
+20
Ще зросте доля контрабасу та контрафакту. Вірною дорогою йдете, ідіоти
Минулої осені кинув палити, і всім раджу. Не варто те зілля нашої уваги і нашого здоров'я!
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15.03.2024 12:53
+18
Тіньовий ринок аплодує стоячи!
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15.03.2024 13:05
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15.03.2024 12:46 Відповісти
Та пофіг.Тютюн свій а на цигаркові гільзи і машинку акциз вони зробити не можуть
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15.03.2024 12:50 Відповісти
Зроблять. Це буде називатись акциз на засоби вживання тютюну.
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15.03.2024 12:57 Відповісти
Ну то і біс із ними.Кину палити.
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15.03.2024 19:01 Відповісти
Готуйтесь до зміни розміру одягу на плюс три ступені.
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15.03.2024 19:06 Відповісти
В мого діда був саморобний пристрій для набивання гільз: мідна трубка, яка розкривалась вздовж навпіл і дві дерев'яних паличкі...
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15.03.2024 19:06 Відповісти
Так, але гільзи ж він сам не клеїв. Ось на них і піднімуть.
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15.03.2024 19:08 Відповісти
Тільки так.Далі продукти і тарифи
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15.03.2024 12:51 Відповісти
Щоб корова давала більше молока, її треба більше доїти і меньше годувати...
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15.03.2024 12:51 Відповісти
Ще зросте доля контрабасу та контрафакту. Вірною дорогою йдете, ідіоти
Минулої осені кинув палити, і всім раджу. Не варто те зілля нашої уваги і нашого здоров'я!
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15.03.2024 12:53 Відповісти
Згоден,але ж акцизом це не закінчиться,малувато буде,як в мультику
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15.03.2024 12:56 Відповісти
Не все так однозначно
дым папиросы навевает что-то, одна затяжка - веселее думы
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15.03.2024 13:19 Відповісти
Вы молодец.
Вот люди через курево оплачивают чью-то счастливую и безбедную жизнь (владельцы производств и сырья), обеспечивают страну и чиновников деньгами (платя акциз), давая рабочие места в торговле, медицине.
Платят в первую очередь за это собственным здоровьем и достатком.
И окружающих травят сигаретным дымом.
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15.03.2024 18:16 Відповісти
Кинув палити, коли мій улюблений з юності "Вінстон" перевалив за тридцятку...
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15.03.2024 19:08 Відповісти
Я коли він був по 9.60
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15.03.2024 20:49 Відповісти
ще студентом пам'ятаю синій вінстон по 2 гривні
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15.03.2024 21:36 Відповісти
Та пофіг - аби пиво не чіпали.
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15.03.2024 12:54 Відповісти
Але чіпають, на жаль.
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15.03.2024 12:58 Відповісти
За цигарками завжди йде алкоголь. І тільки потім продукти
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15.03.2024 13:02 Відповісти
пиво відноситься до продуктів і акцизу не підлягає
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15.03.2024 13:16 Відповісти
пиво відноситься до алкашки і акциз на пиво складає 2,78 грн за 1 літр
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15.03.2024 13:25 Відповісти
про акциз не знав, але воно не відноситься до алкашки
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15.03.2024 15:52 Відповісти
ну якшо воно вказане в розряді алкашки, то мабуть таки відноситься

https://services.dtkt.ua/catalogues/tax_rates/71-stavki-podatku-na-pidakcizni-tovari Ставки податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво
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15.03.2024 18:18 Відповісти
років із 10 як відноситься. Раніше відносилось те що мало 8+% спирту, зараз від 2%
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15.03.2024 19:21 Відповісти
Тіньовий ринок аплодує стоячи!
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15.03.2024 13:05 Відповісти
"Я Вам ничего не должен!"
"Это другое!"
(Кто то из Величайших)
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15.03.2024 13:08 Відповісти
я бросил... но... эти идиоты хотят поднять доходы контрабандистов? Им известно, что на рынке торгут табаком в разных видах больше, чем огурцами и капустой? нУ НЕ РАБОТАТЕТ ПРОСТАЯ мАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ. и 2 + 2 НЕ ВСЕГДА 4, КОГДА ЭТИ УБЛЮДКИ НАЧНУТ УЧИТЬСЯ?
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15.03.2024 13:15 Відповісти
Вы совершенно правы, чем больше они поднимают, тем меньше налогов будет.
Я уже года полтора покупаю сигареты у контробасов.

Если бы снизили цены до 40-50 грн., то увидели, что доходы увеличились бы. Я бы сам в ларьке покупал, официально.

А так, пошли нафиг.
Шоумены, такие шоумены......
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15.03.2024 13:25 Відповісти
По селах і вже навіть в містах вже давно бакун сіють і в ду...і усіх мають. Продукти натуральні, без хімії, табаки теж натуральні без всякої полови. Є слабкі сорти, є міцніші. На любий смак. Навіть на балконах можна сіяти . А без кока-коли можна прожити ! Є березовий сік, є квас і т.п.
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15.03.2024 13:29 Відповісти
Хто як,а я до тютюну так і не звик.В кінці 80-х,коли сутужно було дуже із цигарками дома вирощував
Були оці всі товкачки,решета,навіть папір цигарковий.Класно навчився крутить цигарки,але так і не звик.Довелося кинуть.У 2008.
Після 40 років стажу.
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15.03.2024 18:18 Відповісти
Треба всього лише заборонити продаж тютюну та інш. особам з 2005 гоку народж. з жосткою відповідальністю продавців.
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15.03.2024 15:02 Відповісти
- Мальчик, я не могу продать тебе пиво, ты несовершеннолетний.
- Ты мою бабу видел?
- Нет, а что?
- Вон она. Юля, повернись.
- Ох ты ж ***!.. Бери сразу водку!
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15.03.2024 19:26 Відповісти
Уряд знову наступає вчергове на ті самі граблі...тупо...замість зменшити контрабанду та підпільне виробництво душать легальних виробників...
"Нєобучаємі" йолопи...
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15.03.2024 15:06 Відповісти
Уріжте зарплати суддям,прокурорам,депутятям усіх рангів,мєнтам і будуть вам додаткові надходження.
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15.03.2024 15:35 Відповісти
Повышают конкурентноспособность контрабанды и безакцызки,видать в доле хлопчики
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15.03.2024 16:32 Відповісти
Ага. Тепер в Україні тютюнові будуть дорожчими за ЄС.

Ну молодці...
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15.03.2024 18:10 Відповісти
Відносно середньої ЗП вони вже дорожче.
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15.03.2024 19:24 Відповісти
Відносно "середніх" доходів у нас все завжди дорожче.
Але цей біль залишимо пролетарям та плоскоземельникам.
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16.03.2024 11:36 Відповісти
Кому що, а свиноті корито щоб повне було
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15.03.2024 18:10 Відповісти
а акциз на ікони лідору вишиті бісєром піднімуть?
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15.03.2024 18:15 Відповісти
Каже дружина чоловікові:
-О Петре,цигарки здорожчали,будеш менше палити!
-Ні,Галю,то ти менше їсти будеш!
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15.03.2024 18:21 Відповісти
в країні війна, а вголові як би здерти побільше?
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15.03.2024 18:30 Відповісти
а я кинув палити,мені похєр
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15.03.2024 18:41 Відповісти
"поступове до 2028 року підвищення..."

Нефіга собі планування. Зелена мразота збирається у 28-му році ще бути при владі?
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15.03.2024 18:44 Відповісти
Мені вже під 70 років! Ніколи не палив цигарки. Коли проходив війскову "піджаком", вже через 2 неділі у моєму учбовому взводі ніхто не палив! Ще і зараз зустрічаю тих, мене благодрить, що забули про цигарки!
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15.03.2024 18:49 Відповісти
Зеленськозація і Шмигаліада в дії:
"Не вмієш управляти економікою - підіймай акцизи!"
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15.03.2024 18:55 Відповісти
На часі затягнути паски ще міцніше
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15.03.2024 18:58 Відповісти
Цікава ідея прив'язати ставки до Євро, задля зменшення впливу інфляції.

А з зарплатами, пенсіями, і соцвиплатами так можно зробити?
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15.03.2024 19:00 Відповісти
"Єто другоє".
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15.03.2024 19:26 Відповісти
А юх вам в сраку, а не мільярди! Чорний ринок від цього тільки виросте в рази. Горілка дешевшає, а тютюн дорожчає. В якій нормальній країні це може бути? Вони на Європу дивляться... Порахуйте співвідношення середньої зарплатні в ЄС і Україні.
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15.03.2024 19:22 Відповісти
Таких дебілов, як гетманцев і Ко треба ще пошукати.
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15.03.2024 19:40 Відповісти
Він не дебіл!

Просто якщо Ви задумаєтесь, на кого він працює, то одразу зрозумієте всю логіку його справ.
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15.03.2024 20:01 Відповісти
БРАВО! Хоч я палити кинув 10 років тому, але зрозуміло те, що податки їм не потрібні...

Якщо б курив, то насадив би тютюну... До речі чудовий бізнес план...
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15.03.2024 22:10 Відповісти
Як ці зелебобіки з@@бали....
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16.03.2024 10:10 Відповісти

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