Кабмін схвалив підвищення акцизів на тютюнові вироби (оновлено)
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 15 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Законопроєктом передбачено:
- поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС, з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання;
- визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку;
- уточнення окремих положень адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів задля повноцінного застосування норм права.
Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що ухвалення запропонованих змін у 2025 році додатково принесе до держбюджету близько 621 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,37 млрд грн, у 2028 році – 13,85 млрд грн.
Як повідомлялося, Мінфін готує підвищення військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.
раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнавав, що у випадку проблем з отриманням фінансової допомоги від міжнародних партнерів уряду доведеться йти на непопулярні кроки. За його словами, може йтися про підвищення податків, девальвацію гривні та обмеження імпорту.
Як писав БізнесЦензор, у держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Таким чином, заплановані на цей рік обронні видатки менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону у 2023 році впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому в цьому році їх теж доведеться збільшувати.
Крім того, додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, розповідала олова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Джерела надходження цих коштів також не визначені.
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Минулої осені кинув палити, і всім раджу. Не варто те зілля нашої уваги і нашого здоров'я!
дым папиросы навевает что-то, одна затяжка - веселее думы
Вот люди через курево оплачивают чью-то счастливую и безбедную жизнь (владельцы производств и сырья), обеспечивают страну и чиновников деньгами (платя акциз), давая рабочие места в торговле, медицине.
Платят в первую очередь за это собственным здоровьем и достатком.
И окружающих травят сигаретным дымом.
https://services.dtkt.ua/catalogues/tax_rates/71-stavki-podatku-na-pidakcizni-tovari Ставки податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво
"Это другое!"
(Кто то из Величайших)
Я уже года полтора покупаю сигареты у контробасов.
Если бы снизили цены до 40-50 грн., то увидели, что доходы увеличились бы. Я бы сам в ларьке покупал, официально.
А так, пошли нафиг.
Шоумены, такие шоумены......
Були оці всі товкачки,решета,навіть папір цигарковий.Класно навчився крутить цигарки,але так і не звик.Довелося кинуть.У 2008.
Після 40 років стажу.
- Ты мою бабу видел?
- Нет, а что?
- Вон она. Юля, повернись.
- Ох ты ж ***!.. Бери сразу водку!
"Нєобучаємі" йолопи...
Ну молодці...
Але цей біль залишимо пролетарям та плоскоземельникам.
-О Петре,цигарки здорожчали,будеш менше палити!
-Ні,Галю,то ти менше їсти будеш!
Нефіга собі планування. Зелена мразота збирається у 28-му році ще бути при владі?
"Не вмієш управляти економікою - підіймай акцизи!"
А з зарплатами, пенсіями, і соцвиплатами так можно зробити?
Просто якщо Ви задумаєтесь, на кого він працює, то одразу зрозумієте всю логіку його справ.
Якщо б курив, то насадив би тютюну... До речі чудовий бізнес план...