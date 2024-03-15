Агрохолдинг Dnipro Agro купує київський завод комбікормів у групи "Агромарс"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії "Дніпро Агро Альянс ЛТД" (кіпрська Dnipro Agro Alliance LTD) придбати понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Завод Київкомбікорм".

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 14 березня, повідомляється на сайті регулятора.

Агрохолдинг Dnipro Agro Group обробляє 50,25 тис. га в Дніпропетровській і Запорізькій областях. До структури групи входять сільськогосподарські підрозділи ТОВ "Відродження", ТОВ "Кам'янське Агро", ТОВ "Дніпроагроальянс", ТОВ "Агрофірма Схід Агро", ТОВ "Перемога", які спеціалізуються на рослинництві. Підприємство ТОВ "СК Дніпровський" спеціалізується на свинарстві, має свинокомплекс на 1,3 тис. голів.

За даними аналітичної системи YouControl, бенефіціарами групи компаній "Дніпроагроальянс" і співзасновниками Dnipro Agro Group є Василь і Євген Астіони, а також Михайло Кошляк.

ТОВ "Завод Київкомбікорм" розташований у Броварському районі Київської області, входив до складу групи "Агромарс" Євгена І Марини Сігалів, що виробляла продукцію під брендом "Гаврилівські курчата".

Зараз ТОВ "Комплекс Агромарс" зберігає 8,95% у капіталі ТОВ "Завод Київкомбікорм", решта 91,05% вже оформлено на кіпрську Dnipro Agro Alliance LTD, свідчать дані YouControl.

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Як повідомлялося, раніше АМКУ дозволив ТОВ "Фінансова компанія "Фінгруп Фактор" братів Василя та Євгена Астіонів придбати частку у ТОВ "Девелоперська компанія "Каскад" колишнього "регіонала" Віталія Хомутинніка.

Хомутиннік раніше також був співвласником агрохолдингу Dnipro Agro, але вийшов з аграрного бізнесу.