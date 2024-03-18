"Укрнафта" отримала в управління мережу АЗС Glusco друга Медведчука

Державна компанія "Укрнафта" та Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписали акти приймання передачі арештованих активів групи компаній Glusco.

"Укрнафта" отримає в управління арештовані корпоративні права підприємств, нерухоме майно у вигляді АЗК і земельних ділянок, нафтобаз та інших активів, повідомляє пресслужба держкомпанії.

"Тепер компанія зможе повноцінно забезпечити стабільність роботи мережі Glusco та супутньої інфраструктури, а також її розвиток, що дасть можливість виконати розпорядження Кабінету Міністрів та договору управління з АРМА", – зазначається у повідомленні.

При цьому АРМА і "Укрнафта" змінили умови договору.

Зокрема держава отримуватиме не 85% чистого прибутку, отриманого від управління цими активами, а 90% (10% – винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме "Укрнафта" незалежно від прибутку, збільшено з 5 до 7 млн грн.

Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет України надав ПАТ "Укрнафта" дозволи на концентрацію активів мережі АЗС Glusco.

Кому належить мережа Glusco

Як повідомлялося, у травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".

Згодом АРМА звинуватило "Нафтогаз" у наданні недостовірної інформації про доходи від управління активами. Відтак, АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco. Структури "Нафтогазу" оскаржували це рішення у суді, проте безрезультатно.

У вересні 2023 року Агентство з розшуку та менеджменту активів передало мережу АЗС Glusco в управління "Укрнафті", але процес передачі затягнувся через судові суперечки з "Нафтогазом".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.