Державне "Добропіллявугілля" почне платити за видобуток вугілля приватній компанії

Держпідприємство "Добропіллявугілля-Видобуток" 5 березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Гірничодобувна компанія "Наутілус" послуги з виїмки вугілля вартістю 54,89 млн грн.

Про це свідчать дані у системі Prozorro, повідомляють Наші гроші.

Тендер провели з другої спроби після того, як попередній договір із цією ж фірмою на 54,96 млн грн, укладений 12 лютого, розірвали за згодою сторін.

До 31 серпня 2024 року державне підприємство замовило послуги з виїмки вугілля у 10 північній лаві шахти "Добропільська" із використанням матеріалів та устаткування замовника. Видобуте вугілля також належатиме замовнику. Роботи будуть оплачувати протягом місяця після їхнього виконання. Коефіцієнт рентабельності виконаних робіт має становити 10%.

Вартість замовлених послуг становить 457,38 грн за тонну рядового вугілля. У тому числі заробітна плата – 191,7 грн, загальновиробничі витрати – 97,75 грн, ПДВ – 76,23 грн, загальні накладні витрати – 40,55 грн, прибуток – 34,65 грн, адміністративні витрати – 16,5 грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Інших тендерів "Добропіллявугілля" на послуги з виїмки вугілля у "Прозорро" знайти не вдалось, тобто їх замовили вперше з 2020 року, зауважує видання.

Тоді уряд на прохання енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова погодився повернути це вугільне підприємство під контроль держави. За часів Януковича ДТЕК орендував цілісний майновий комплекс державного "Добропіллявугілля" до 2059 року, але вирішив розірвати договір оренди достроково.

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Київською "ГК "Наутілус" володіють кияни Ігор Алипов і Василь Міщенко, директором є Максим Трітейніков, а підписантом – Олег Шахраюк. До 2023 року Міщенко був зареєстрований в окупованому Єнакієвому. До 2020 року його партнерами по фірмі були Віталій Єгорченко із Києва, Михайло Якіменко з Єнакієвого та Олександр Неплях із окупованого Харцизька.

За даними системи YouControl, фірма має спільний номер телефону +38(095)-515-83-51 із ТОВ "Укр Коал Енерджи" із Петропавлівської Борщагівки під Києвом, яким володіє і керує Максим Трітейніков, зареєстрований в окупованому Донецьку. До вторгнення "Укр Коал Енерджи" брала участь у тендерах державних шахтоуправлінь щодо збагачення вугілля із субпідрядником ПрАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Росія" Віталія Кропачова.

Алипов у 2000-их роках керував ДП "Вугілля України". Крім того, він мав незначну частку статутного капіталу в ТДВ "Шахта "Білозерська", яке входить в групу "СКМ" Ахметова.

Неплях у 2011 році очолював комітет конкурсних торгів згаданого ДП "Вугілля України".

Шахраюк свого часу разом із іншими фізособами мав незначну частку статутного капіталу в ТДВ "Орендне підприємство "Добропіллявугілля", яке наразі припинене.

"ГК "Наутілус" була зареєстрована в 2017 році, але державний підряд отримала вперше.