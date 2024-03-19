ЄІБ може виділити Україні 100 мільйонів євро на підтримку гідроенергетики

Європейський інвестиційний банк розглядає можливість виділення приблизно 100 млн євро на підтримку гідроенергетики України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

За його словами, сьогодні між банком та "Укргідроенерго" було підписано відповідний меморандум.

"Гідроенергетика України через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей. Завдяки зусиллям Уряду та партнерів, понад 1,5 тис. МВт вже відновлено. Відновлення триває і прискориться", – зазначив голова уряду.

Також співрозмовники обговорили реалізацію інших інвестиційних проєктів, важливих для економіки України та українських громад.

Раніше "Укргідроенерго" повідомило про рекордне виробництво електроенергії ГЕС. Як відомо, за останні два роки експорт української електроенергії до Європи втричі перевищив імпорт.