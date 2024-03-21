Кличко повідомив про звільнення директора "Київпастрансу"

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення директора КП "Київпастранс" Дмитра Левченка. Також буде звільнений директор з виробництва компанії Павло Кирилюк.

Про це мер столиці повідомив під час засідання Київради.

"Щодо змін у керівництві КП "Київпастранс". Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк", – зазначив він.

За словами Кличка, виконувач обов’язків голови підприємства буде призначений уже найближчими днями.

Як повідомлялося, 15 березня заяву про звільнення написав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський. Раінше журналісти виявили в нього незадеклароване майно на 52 мільйони. До того ж з’ясувалося, що розбудовою метрополітену займаються його родичі. Після публікації мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро.