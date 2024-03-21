Польські фермери розблокують другий пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські протестувальники увечері у четвер, 21 березня, планують припинити акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг".

Про це повідомляє Державна митна служба України.​

"️За інформацією польської сторони, сьогодні , 21 березня, з 20:00 год. тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин". Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень", – йдеться у повідомленні.

Напередодні увечері польські фермери припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика" - "Шегині", після цього заблокованими залишалося 4 пункти пропуску на кордоні з Польщею: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Рава-Руська".

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Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу