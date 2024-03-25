БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 513 7

Обласні адміністрації роздали на будівництва укріплень за тиждень ще 4,3 мільярда

окоп

За тиждень з 17 по 23 березня обласні адміністрації оприлюднили звіти про закупівлю послуг з будівництва фортифікаційних споруд на загальну суму 4,25 млрд грн.

З початку лютого таких звітів оприлюднено загалом на 21,21 млрд грн – це чверть всіх закупівель за сумою, свідчать дані у системі Prozorro, повідомляють Наші гроші.

Для порівняння – за весь 2023 рік замовили будівництво фортифікаційних споруд всього на 0,64 млрд грн.

Обладміністрації проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Читайте також: На будівництві укріплень вже крадуть: На Харківщині підрядник намагався вивести 20 мільйонів гривень

Як повідомлялося, за тиждень з 9 по 16 березня у системі Prozorro оприлюднили повідомлення про закупівлю послуг з будівництва фортифікаційних та захисних споруд на загальну суму 6,33 млрд грн.

Більшість підрядів на будівництво фортифікаційних споруд роздали обласні адміністрації. Але вперше за час повномасштабного вторгнення про замовлення на будівництво оборонних споруд відзвітували структури Міністерства оборони – Північне (вартістю 0,67 млрд грн) і Східне (на 0,42 млрд грн) управління замовника робіт.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку. 

Автор: 

Prozorro (1821) закупівлі (2737) фортифікації (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що вони будують ?
де хоча б якісь укриття від дронів ?
за 152 мм та КАБи вже мовчу
показати весь коментар
25.03.2024 20:15 Відповісти
Гроші миють знатно, але окоп на картинці не може являтись повноціним укриттям без нормального перекриття. русня бетонні плити ******* класти, риють як кроти, а от у наших з цим якісь дитячі травми, чи не стоїть копати, чи може демократія і людська лінь з дурістю не сильно з реаліями війни вяжиться.
показати весь коментар
25.03.2024 22:00 Відповісти
Скоро мы узнаем сколько украли
показати весь коментар
25.03.2024 20:29 Відповісти
Будівельні підряди це клондайк для відмивання грошей в будь якій країні світу, а в Україні ті хто має з цього зиск мабуть доларовими міліонерами зможуть легко стати. Якщо колись щось і взаємо, то мабуть побачимо лише верхівку айсберга.
показати весь коментар
25.03.2024 20:40 Відповісти
Роздали? А що, не треба?
показати весь коментар
25.03.2024 22:27 Відповісти
Треба. На три роки Зєльцман спізнився, але то таке... Поставили "сматрящево" Тимошенка і процес пішов... З відкатами та розкраданнями. Але, краще так, ніж ніяк. Без іронії.
показати весь коментар
26.03.2024 09:28 Відповісти
Пішла нова тема? Це де будують? На кордоні? По пояс? З бревна? де взагалі максимум дошка підійде
показати весь коментар
26.03.2024 17:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 